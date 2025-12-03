به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ژاپنی «جیجیپرس»، لی جائه-میون رئیسجمهوری کره جنوبی در یک نشست خبری اعلام کرد که سئول در مناقشه اخیر میان ژاپن و چین، از هیچ کدام از طرفین جانبداری نمیکند.
وی افزود: اتخاذ مواضع یکجانبه میتواند تنش میان همسایگان آسیایی را تشدید کند و بهتر است کره جنوبی در صورت امکان نقش میانجی را ایفا کند.
این مقام کره جنوبی گفت: با وجود اختلافات تاریخی و سرزمینی، ژاپن و کره جنوبی میتوانند در چارچوب احترام متقابل، با هم همکاری کرده و اختلافات را به تدریج از طریق گفتوگو حل کنند.
لی جائه-میون همچنین خواستار گفتوگو با کره شمالی شد و خاطرنشان کرد: ازسرگیری تماسها میتواند نقطه شروعی برای کاهش خصومتها و تنشها میان دو کشور باشد و مذاکرات میتواند در زمینههای مهم برای هر دو طرف، از جمله تغییرات اقلیمی، محیط زیست، ایمنی در حوادث طبیعی و سلامت عمومی آغاز شود.
این مقام کره جنوبی، همچنین بر پایان وضعیت جنگی و دستیابی به وضعیت غیرهستهای در سراسر شبهجزیره تأکید و خاطرنشان کرد که درگیری و خصومت، زندگی مردم و ثبات سیاسی، اقتصادی و دموکراسی را به خطر میاندازد.
اظهارات سانائه تاکایچی نخست وزیر ژاپن درباره دفاع از تایوان، تنشها بین توکیو و پکن را در هفتههای اخیر تشدید کرد.
کره جنوبی باوجود داشتن اختلافات سرزمینی با ژاپن، روابط نزدیکی با آمریکا دارد و این موضوع، موجب شده تا توکیو و سئول، تقریباً در جبهه واحدی علیه پکن و پیونگ یانگ قرار گیرند.
نظر شما