به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ژاپنی «جی‌جی‌پرس»، لی جائه-میون رئیس‌جمهوری کره جنوبی در یک نشست خبری اعلام کرد که سئول در مناقشه اخیر میان ژاپن و چین، از هیچ کدام از طرفین جانبداری نمی‌کند.

وی افزود: اتخاذ مواضع یکجانبه می‌تواند تنش میان همسایگان آسیایی را تشدید کند و بهتر است کره جنوبی در صورت امکان نقش میانجی را ایفا کند.

این مقام کره جنوبی گفت: با وجود اختلافات تاریخی و سرزمینی، ژاپن و کره جنوبی می‌توانند در چارچوب احترام متقابل، با هم همکاری کرده و اختلافات را به تدریج از طریق گفت‌وگو حل کنند.

لی جائه-میون همچنین خواستار گفت‌وگو با کره شمالی شد و خاطرنشان کرد: ازسرگیری تماس‌ها می‌تواند نقطه شروعی برای کاهش خصومت‌ها و تنش‌ها میان دو کشور باشد و مذاکرات می‌تواند در زمینه‌های مهم برای هر دو طرف، از جمله تغییرات اقلیمی، محیط زیست، ایمنی در حوادث طبیعی و سلامت عمومی آغاز شود.

این مقام کره جنوبی، همچنین بر پایان وضعیت جنگی و دستیابی به وضعیت غیرهسته‌ای در سراسر شبه‌جزیره تأکید و خاطرنشان کرد که درگیری و خصومت، زندگی مردم و ثبات سیاسی، اقتصادی و دموکراسی را به خطر می‌اندازد.

اظهارات سانائه تاکایچی نخست وزیر ژاپن درباره دفاع از تایوان، تنش‌ها بین توکیو و پکن را در هفته‌های اخیر تشدید کرد.

کره جنوبی باوجود داشتن اختلافات سرزمینی با ژاپن، روابط نزدیکی با آمریکا دارد و این موضوع، موجب شده تا توکیو و سئول، تقریباً در جبهه واحدی علیه پکن و پیونگ یانگ قرار گیرند.