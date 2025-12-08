چین: ژاپن از مواضع خود درباره تایوان عقب نشینی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه چین امروز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما از ژاپن می‌خواهیم تا اقدامات سیاسی غیرمسئولانه خود را متوقف کرده و مواضع خود در مورد تایوان را پس بگیرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه چین در خصوص راهبرد دفاعی جدید آمریکا نیز آمده است: معتقدیم که پکن و واشنگتن از همکاری‌ها سود می‌برند. آماده همکاری با واشنگتن برای بهبود روابط فیمابین هستیم.

بیانیه وزارت امور خارجه چین در ادامه اضافه می‌کند: ما با قدرت از حاکمیت خود دفاع خواهیم کرد.

این در حالیست که روزهای پیش هزاران نفر از شهروندان ژاپنی، با تجمع در خیابان‌های توکیو و جلوی محل اقامت سانائه تاکایچی نخست وزیر این کشور، خشم خود را از اظهارات وی درباره تایوان ابراز کردند.

مردم ژاپن نگران هستند که اظهارات نخست وزیر غرب گرای این کشور، موج جدیدی از تنش و رقابت‌های تسلیحاتی و نظامی در منطقه شرق آسیا را دامن بزند.

نخست وزیر ژاپن، چین را تهدید کرده و گفته بود که حمله به تایوان، موجودیت ژاپن را به مخاطره می‌اندازد و ممکن است به مداخله نظامی توکیو منجر شود.

چین خواستار عقب نشینی نخست وزیر ژاپن از این اظهارات شده و از شهروندان خود خواسته است تا از سفر به ژاپن خودداری کنند. این تصمیم چین به لغو گسترده سفر شهروندانش به این کشور آسیایی منجر شده و می‌تواند ضرر اقتصادی هنگفتی به ژاپن وارد کند.