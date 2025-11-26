واکنش چین به تصمیم ژاپن برای استقرار موشک در مرز تایوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «پنگ چینگ‌گن» سخنگوی دفتر امور تایوان در شورای دولتی چین در یک نشست خبری اعلام کرد: ما اراده راسخ و توانمندی بالایی برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود داریم و به هرگونه دخالت خارجی، پاسخ قاطع خواهیم داد.

چین برای الحاق تایوان، مدل «یک کشور، دو نظام» را پیشنهاد کرده است، اما هیچ‌یک از احزاب اصلی سیاسی تایوان، این طرح را نمی‌پذیرند.

طی هفته‌های اخیر، تنش‌ها بین پکن و توکیو تشدید شده و دلیل آن هم اظهارات سانائه تاکایچی نخست وزیر ژاپن، در مورد هرگونه اقدام نظامی چین علیه جزیره تایوان بوده است.

نخست وزیر ژاپن، چین را تهدید کرده و گفته بود که حمله به تایوان، موجودیت ژاپن را به مخاطره می‌اندازد و ممکن است به مداخله نظامی توکیو منجر شود.

چین خواستار عقب نشینی نخست وزیر ژاپن از این اظهارات شده و از شهروندان خود خواسته است تا از سفر به ژاپن خودداری کنند. این تصمیم چین به لغو گسترده سفر شهروندانش به این کشور آسیایی منجر شده و می‌تواند ضرر اقتصادی هنگفتی به ژاپن وارد کند.