برگزاری آیین سالگرد شهادت کیومرث پورهاشمی در گلزار شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام هفته بسیج، مراسم سالگرد شهادت سردار حاج کیومرث پورهاشمی (حاج هاشم) از فرماندهان برجسته دوران دفاع مقدس، صبح روز پنجشنبه ششم آذرماه ۱۴۰۴ در گلزار شهدای کرمانشاه برگزار شد.

این مراسم معنوی با حضور خانواده معظم شهدا، رزمندگان، فرماندهان بسیج و اقشار مختلف مردم ولایتمدار کرمانشاه در حسینیه شهدا برگزار گردید و حاضران با غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا نسبت به آرمان‌های شهیدان تجدید میثاق کردند.

در این آئین، یاد و خاطره مجاهدت‌های این سردار سرافراز و یاران شهیدش گرامی داشته شد و شرکت‌کنندگان با قرائت فاتحه و ذکر عهد ولایی، بر استمرار راه شهیدان در میدان جهاد تبیین تأکید کردند.

سردار کیومرث پورهاشمی، معروف به «حاج هاشم» از مستشاران ارشد ایرانی در حلب بود که نهم آذر ماه ۱۴۰۳، در حمله مزدوران تکفیری تروریستی به شهادت رسید.