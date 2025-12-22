به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید صدراله رجایی‌نسب عصر دوشنبه در نشست صمیمی با اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین استان فارس، با تأکید بر اهمیت مشارکت فعال سمن‌ها در حوزه پیشگیری از جرم، فرهنگ‌سازی و حل مسائل اجتماعی، اظهار کرد: ارتقای کارآمدی قوه قضائیه بدون همراهی و مشارکت مؤثر سازمان‌های مردم‌نهاد امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه سمن‌ها نقش محوری در اصلاح امور و پیشبرد اهداف دستگاه قضائی دارند، افزود: رصد، گزارش‌دهی و مشارکت فعال این سازمان‌ها می‌تواند به اصلاح فرآیندها، بهبود رویه‌ها و تقویت جامعه مدنی منجر شود و بدون این همراهی، ارتقای عملکرد دستگاه قضائی محقق نخواهد شد.

رئیس شورای قضائی استان فارس با تأکید بر اینکه نگاه صرفاً اقتصادی به فعالیت‌های خیرخواهانه قابل قبول نیست، تصریح کرد: اقدامات فرهنگی باید در اولویت فعالیت خیرین و سازمان‌های مردم‌نهاد قرار گیرد، چرا که فرهنگ‌سازی بستر اصلی اصلاح پایدار جامعه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نسب با اشاره به فعالیت گروه‌هایی مانند «ایران‌یاران جوان» و «همیاران ترافیک»، گفت: هر زمان رفتار صحیح به فرهنگ عمومی تبدیل شود، مسیر اصلاح جامعه هموارتر خواهد شد؛ همان‌گونه که در دوران شیوع کرونا، استفاده از ماسک در مدت کوتاهی به یک هنجار اجتماعی بدل شد.

وی از خیرین استان فارس که در حوزه‌هایی همچون آزادی زندانیان مالی، حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی و مشارکت در پروژه‌های فرهنگی و محیط‌زیستی فعالیت می‌کنند، قدردانی کرد و افزود: استان فارس به خیرین خوش‌نام خود افتخار می‌کند؛ این افراد بخشی از بار مسئولیت‌های اجتماعی و اجرایی را بر دوش می‌کشند و نقش آنان در تحقق اهداف اجتماعی و قضائی بسیار ارزشمند است.

رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به ضرورت برگزاری منظم جلسات فصلی با حضور گسترده‌تر سازمان‌های مردم‌نهاد، از محدودیت زمان نشست جاری عذرخواهی کرد و گفت: این جلسات باید با برنامه‌ریزی دقیق و به‌صورت مستمر برگزار شود تا امکان مشارکت حداکثری فراهم آید.

وی همچنین با اشاره به دستورالعمل‌های ریاست قوه قضائیه در حوزه حمایت از سمن‌ها و شورای حل اختلاف، اظهار کرد: قوه قضائیه به جایگاه و شأن سازمان‌های مردم‌نهاد احترام می‌گذارد و مشارکت آنها در برنامه‌های پیشگیری از جرم، میانجی‌گری، حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی و ترویج فرهنگ قانون‌مداری، موجب موفقیت بیشتر دستگاه قضائی خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نسب بر ضرورت فعالیت مؤثر و پاسخگو بودن سمن‌ها در فضای مجازی نیز تأکید کرد و گفت: مقابله با موج ناامیدی و تخریب اجتماعی باید با اطلاع‌رسانی دقیق، مستند و امیدآفرین انجام شود و فعالیت در فضای مجازی باید مکمل اقدامات میدانی باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این نشست‌ها فرصت ارزشمندی برای گفت‌وگو، هم‌اندیشی و شناسایی ظرفیت‌هاست و امیدواریم با تداوم این جلسات، همکاری میان قوه قضائیه و سازمان‌های مردم‌نهاد به شکلی مؤثرتر و گسترده‌تر ادامه یابد.