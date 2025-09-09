نشست استاندار اردبیل با وزیر کشور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه ظهر سه شنبه در این نشست اظهار داشت: اجرای طرح‌هایی برای کاهش ناترازی‌های انرژی و مدیریت هوشمند مصرف، شتاب‌بخشی به طرح‌های توسعه‌ای، توجه به ارتقای عدالت، رونق مدرسه‌سازی با مشارکت اجتماعی، تشکیل پویش‌های محله‌محور برای حل مسائل شهری و اجتماعی، تقویت امنیت پایدار در مناطق مرزی و گسترش گفتمان وفاق و همگرایی از مهم‌ترین رویکردها در استان اردبیل است.

وزیر کشور نیز با قدردانی از تلاش‌های مجموعه مدیریتی استان، اقدامات اردبیل در حوزه‌های انرژی، آموزش، امنیت مرزی و انسجام اجتماعی را همسو با سیاست‌های کلان دولت دانست و گفت: این اقدامات می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر استان‌ها مطرح شود.

اسکندر مؤمنی ادامه داد: تقویت تاب‌آوری اجتماعی، حمایت از ابتکارات مردمی و مدیریت هوشمند منابع از اولویت‌های جدی وزارت کشور است و اردبیل در این زمینه پیشرو عمل کرده است.

وی در پایان حمایت همه‌جانبه خود از برنامه‌های استانداری اردبیل در حوزه‌های کاهش ناترازی انرژی، ارتقای امنیت مرزی، تقویت مشارکت اجتماعی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی را اعلام کرد.

گفتنی است، در این نشست همچنین موضوعاتی نظیر توسعه متوازن مناطق مرزی و روستایی، ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای سرمایه‌گذاری، ارتقای ظرفیت‌های گردشگری به‌عنوان مزیت راهبردی استان و استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان برای رشد اقتصادی بررسی شد.