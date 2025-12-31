  1. استانها
یزد_ رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با اشاره به موقعیت ترانزیتی استان یزد، بر ضرورت ارتقای اشراف اطلاعاتی و عبور از شیوه‌های سنتی در مقابله با مواد مخدر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ایرج کاکاوند در نشست تخصصی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یزد، ضمن گرامیداشت یاد شهدای انتظامی و شهدای مبارزه با مواد مخدر، این مأموریت را یکی از مطالبات جدی مردم و اولویت‌های ابلاغی فرماندهی معظم کل قوا دانست.

وی با اشاره به اجرای مستمر طرح‌های آرامش در شهر افزود: جمع‌آوری معتادان متجاهر و برخورد با خرده‌فروشان باید هدفمند، مستمر و مبتنی بر کار اطلاعاتی باشد و تکرار دستگیری عناصر سابقه‌دار بدون تعیین تکلیف اساسی، قابل قبول نیست.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا استفاده از فناوری، تحلیل داده‌ها و ریشه‌یابی مالی را لازمه اثربخشی عملیات عنوان کرد و گفت: سنتی کار کردن فرسایشی است و بدون هوشمندسازی و اشراف اطلاعاتی چندلایه، موفقیت پایدار حاصل نخواهد شد.

سرتیپ ایرج کاکاوند با اشاره به نقش ایستگاه‌های ایست و بازرسی به‌ویژه ایستگاه شهید مدنی تصریح کرد: این ایستگاه یک گلوگاه ملی است و تجهیز آن به سامانه‌های نوین از جمله ایکس‌ری، باید منجر به افزایش کشف، کاهش ترافیک و ارتقای رضایتمندی مردم شود.

وی در پایان با تأکید بر افزایش سطح تهدیدات و مسلح بودن قاچاقچیان، خواستار ارتقای آمادگی عملیاتی و پاسخ‌گویی مؤثر به حمایت‌های فرماندهی انتظامی شد.

