به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ایرج کاکاوند در نشست تخصصی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یزد، ضمن گرامیداشت یاد شهدای انتظامی و شهدای مبارزه با مواد مخدر، این مأموریت را یکی از مطالبات جدی مردم و اولویت‌های ابلاغی فرماندهی معظم کل قوا دانست.

وی با اشاره به اجرای مستمر طرح‌های آرامش در شهر افزود: جمع‌آوری معتادان متجاهر و برخورد با خرده‌فروشان باید هدفمند، مستمر و مبتنی بر کار اطلاعاتی باشد و تکرار دستگیری عناصر سابقه‌دار بدون تعیین تکلیف اساسی، قابل قبول نیست.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا استفاده از فناوری، تحلیل داده‌ها و ریشه‌یابی مالی را لازمه اثربخشی عملیات عنوان کرد و گفت: سنتی کار کردن فرسایشی است و بدون هوشمندسازی و اشراف اطلاعاتی چندلایه، موفقیت پایدار حاصل نخواهد شد.

سرتیپ ایرج کاکاوند با اشاره به نقش ایستگاه‌های ایست و بازرسی به‌ویژه ایستگاه شهید مدنی تصریح کرد: این ایستگاه یک گلوگاه ملی است و تجهیز آن به سامانه‌های نوین از جمله ایکس‌ری، باید منجر به افزایش کشف، کاهش ترافیک و ارتقای رضایتمندی مردم شود.

وی در پایان با تأکید بر افزایش سطح تهدیدات و مسلح بودن قاچاقچیان، خواستار ارتقای آمادگی عملیاتی و پاسخ‌گویی مؤثر به حمایت‌های فرماندهی انتظامی شد.