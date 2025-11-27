رهبر انقلاب امشب با مردم سخن خواهند گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظّم انقلاب اسلامی، ساعت ۲۰:۳۰ امشب پنجشنبه ۶ آذر با مردم ایران درباره مسائل روز کشور، منطقه و جهان سخن خواهند گفت.
این گفتوگو از طریق شبکه اول سیما و رسانه KHAMENEI.IR پخش میشود.
