ایستگاه فناور محور شهید مدنی یزد، گلوگاه راهبردی کشف مواد مخدر است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ ایرج کاکاوند ظهر چهارشنبه در بازدید از ایستگاه شهید مدنی با اشاره به سابقه درخشان این ایستگاه در کشف جرایم اظهار کرد: موقعیت خاص جغرافیایی و ترانزیتی ایستگاه شهید مدنی، این مجموعه را به یک گلوگاه عملیاتی مؤثر در مقابله با قاچاق مواد مخدر تبدیل کرده و عملکرد آن طی سال‌های گذشته موجب افتخار مجموعه انتظامی بوده است.

وی با بیان اینکه صف‌های طولانی ناشی از بازرسی‌های سنتی، ضرورت تجهیز این ایستگاه به فناوری‌های نوین را دوچندان می‌کرد، افزود: با تلاش همکاران انتظامی و همراهی شرکت‌های دانش‌بنیان، دستگاه ایکس‌ری خودرو سنگین تهیه و راه‌اندازی شد که امروز به عنوان یک ظرفیت افتخارآمیز برای انتظامی استان و کشور محسوب می‌شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا تصریح کرد: با بهره‌برداری از این تجهیزات پیشرفته، بازرسی‌های سنتی باید به‌تدریج کنار گذاشته شود و تمرکز بر ارتقای کیفیت، دقت و سرعت کشف جرم قرار گیرد. بدیهی است با افزایش سطح تجهیزات، انتظارات عملیاتی نیز افزایش می‌یابد و توانمندی همکاران در شناسایی افراد مظنون و تفکیک دقیق افراد بی‌گناه از مجرمان باید همگام با فناوری ارتقا پیدا کند.

سردار کاکاوند، ایستگاه شهید مدنی را یک ایستگاه فناور محور دانست و گفت: استفاده دقیق، هوشمندانه و ظریف از دستگاه‌های ایکس‌ری می‌تواند فناوری را به‌صورت مؤثر در فرآیند کشف جرم و مواد مخدر دخیل کرده و بار سنگین کار سنتی را از دوش کارکنان عملیاتی بردارد.

وی با اشاره به تأثیر مستقیم تجهیزات بر روان‌سازی ترافیک ادامه داد: با بهره‌گیری از سامانه‌های نوین بازرسی، بار ترافیکی در ورودی ایستگاه به شکل محسوسی کاهش خواهد یافت و همزمان، اثربخشی عملیاتی پلیس افزایش می‌یابد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا، هدف از این بازدید را ارزیابی میدانی و اثربخش‌سازی هرچه بیشتر تجهیزات عنوان کرد و گفت: رویکرد پلیس در حوزه مقابله با مواد مخدر، حرکت هدفمند به سمت هوشمندسازی، ارتقای فناوری و افزایش دقت در کشف جرایم است.