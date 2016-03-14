۶۵ درصد کشفیات مواد مخدر مربوط به مرز پاکستان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی مویدی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه سفر به لرستان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه ۷۵ درصد کشفیات مواد مخدر مربوط به مرزهای شرق و حاشیه شرق کشور است، اظهار داشت: این مرز شامل استانهای خراسان جنوبی و خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد است.

وی با بیان اینکه بیشترین کشفیات مواد مخدر مربوط به استان سیستان و بلوچستان است، تصریح کرد: نزدیک به ۶۵ درصد مواد مخدر کشف شده در سالجاری متعلق به مرز کشور پاکستان است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور یادآور شد: مابقی کشفیات مربوط به مرز افغانستان و سایر کشورها است.

سردار علی مویدی با بیان اینکه اگر هر سال شاهد افزایش کشفیات مواد مخدر هستیم به دلیل تلاش، جدیت و کسب تجربه بیشتر است، افزود: امروز به نقطه ای رسیده ایم که قاچاقچی ها به سختی و با ریسک بسیار بالا تلاش می کنند تا مواد مخدر را به کشور وارد کنند.