فرمانده سپاه قدس گیلان: بسیج مکتب شهید پرور و مسئولیت‌ آفرین است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی صبح چهارشنبه در رزمایش اقتدار بسیجیان در ورزشگاه عضدی رشت با تبریک سالروز تشکیل بسیج، اظهار کرد: بسیج مکتب شاهدان و شهیدان گمنام و مکتب شهیدپرور است.

فرمانده سپاه قدس گیلان افزود: اگر بخواهیم در زندگی دنیوی رشد، تعالی و کمال پیدا کنیم و اگر بخواهیم مجاهدت‌ها در زمینه خودسازی راهی داشته باشد، حضور در بسیج است

وی با بیان اینکه بسیج مکتب شهیدپرور است تصریح کرد: زمانی که انسان در بسیج حضور می‌یابد، فعالیت‌ها مؤثر می‌شود.

سرتیپ دوم دامغانی با بیان اینکه حضور در بسیج مسئولیت آور است، گفت: ولایت یک مزیت و نعمت است که همه در برابر آن مسئول هستیم و شکر این نعمت را باید به جا آورد.

وی افزود: به جای آوردن شکر این نعمت، ایفای نقش حداکثری و توجه به الزامات بودن در بسیج است.

فرمانده سپاه قدس گیلان تقویت خود سازی، کامل کردن ایمان، خالص کردن عمل را در بسیج مهم دانست و گفت: بسیج در همه حوزه‌هایی که مردم نیاز به خدمت دارند از خود می‌گذرد.