فرمانده سپاه قدس گیلان: بسیج مکتب شهید پرور و مسئولیت‌ آفرین است

رشت- فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به جایگاه بسیج در مسیر رشد و تعالی انسان گفت: بسیج مکتب شهیدپرور و مسئولیت‌ آفرین در راه کمال انسان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی صبح چهارشنبه در رزمایش اقتدار بسیجیان در ورزشگاه عضدی رشت با تبریک سالروز تشکیل بسیج، اظهار کرد: بسیج مکتب شاهدان و شهیدان گمنام و مکتب شهیدپرور است.

فرمانده سپاه قدس گیلان افزود: اگر بخواهیم در زندگی دنیوی رشد، تعالی و کمال پیدا کنیم و اگر بخواهیم مجاهدت‌ها در زمینه خودسازی راهی داشته باشد، حضور در بسیج است

وی با بیان اینکه بسیج مکتب شهیدپرور است تصریح کرد: زمانی که انسان در بسیج حضور می‌یابد، فعالیت‌ها مؤثر می‌شود.

سرتیپ دوم دامغانی با بیان اینکه حضور در بسیج مسئولیت آور است، گفت: ولایت یک مزیت و نعمت است که همه در برابر آن مسئول هستیم و شکر این نعمت را باید به جا آورد.

وی افزود: به جای آوردن شکر این نعمت، ایفای نقش حداکثری و توجه به الزامات بودن در بسیج است.

فرمانده سپاه قدس گیلان تقویت خود سازی، کامل کردن ایمان، خالص کردن عمل را در بسیج مهم دانست و گفت: بسیج در همه حوزه‌هایی که مردم نیاز به خدمت دارند از خود می‌گذرد.

