به گزارش خبرنگار مهر، علی لطفی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ظهر امروز (ساعت ۱۵:۱۴)، گزارشی مبنی بر مسمومیت شدید با گاز مونوکسیدکربن در شهر سمیع‌آباد به مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس ۱۱۵ تربت‌جام اعلام شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی تربت‌جام گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش، دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های سمیع‌آباد و تربت جام به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: متأسفانه با وجود حضور سریع کارشناسان اورژانس در محل، علائم حیاتی در مصدومان مشاهده نشد و تأیید شد که سه بانو در صحنه حادثه جان خود را از دست داده‌اند.

لطفی ضمن ابراز تأسف عمیق از وقوع این حادثه تلخ، بار دیگر بر لزوم رعایت دقیق استانداردهای ایمنی وسایل گرمایشی و اطمینان از وجود تهویه مناسب محیط برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی تأکید کرد.