  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۸

فاجعه گازگرفتگی در سمیع‌آباد تربت‌جام با ۳ قربانی

فاجعه گازگرفتگی در سمیع‌آباد تربت‌جام با ۳ قربانی

تربت جام- رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی تربت‌جام گفت: قاتل نامرئی در شهر سمیع‌آباد شهرستان تربت‌جام سه قربانی گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لطفی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ظهر امروز (ساعت ۱۵:۱۴)، گزارشی مبنی بر مسمومیت شدید با گاز مونوکسیدکربن در شهر سمیع‌آباد به مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس ۱۱۵ تربت‌جام اعلام شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی تربت‌جام گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش، دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های سمیع‌آباد و تربت جام به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: متأسفانه با وجود حضور سریع کارشناسان اورژانس در محل، علائم حیاتی در مصدومان مشاهده نشد و تأیید شد که سه بانو در صحنه حادثه جان خود را از دست داده‌اند.

لطفی ضمن ابراز تأسف عمیق از وقوع این حادثه تلخ، بار دیگر بر لزوم رعایت دقیق استانداردهای ایمنی وسایل گرمایشی و اطمینان از وجود تهویه مناسب محیط برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی تأکید کرد.

کد خبر 6670398

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها