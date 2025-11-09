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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۰۷

گازگرفتگی دانش‌آموزان مشهدی؛ مدرسه تعطیل شد

گازگرفتگی دانش‌آموزان مشهدی؛ مدرسه تعطیل شد

مشهد- سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد از گازگرفتگی تعدادی از دانش‌آموزان در یک مدرسه واقع در خیابان ابوطالب خبر داد و گفت: دانش‌آموزان مسموم به بیمارستان منتقل شدند.

آتش‌پاد دوم حسن نجمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر گازگرفتگی تعدادی از دانش‌آموزان در یک مدرسه، آتش‌نشانان ایستگاه ۱۰ بلافاصله عازم محل حادثه در خیابان ابوطالب شدند.

سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: آتش‌نشانان در صحنه با تعدادی دانش‌آموز مسموم مواجه شدند که بلافاصله پس از انجام کمک‌های اولیه، تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل شدند و با اتوبوس آمبولانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌های کارشناسی آتش‌نشانان، با هماهنگی مدیران آموزش پرورش این مدرسه برای نوبت عصر به صورت مجازی اعلام شد تا موارد ایمنی لازم مورد بازبینی و کنترل قرار گیرد.

نجمی اعلام کرد: کارشناسان آتش‌نشانی در حال بررسی دقیق علت این حادثه هستند و نتیجه نهایی پس از تکمیل اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6650212

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