  1. استانها
  2. اردبیل
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۴۹

امامی: رفع موانع تولید در رضی نیازمند تسریع و برنامه‌ریزی عملیاتی است

امامی: رفع موانع تولید در رضی نیازمند تسریع و برنامه‌ریزی عملیاتی است

اردبیل –استاندار اردبیل، در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی رضی و برگزاری چهل‌ودومین جلسه کارگروه تسهیل، بر ضرورت تسریع در رفع موانع تولید و حمایت از صنایع استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه ظهر سه شنبه در بازدید از واحدهای صنعتی شهر رضی، بر ضرورت تسریع در رفع موانع تولید، حمایت از صنایع موجود و تقویت فضای سرمایه‌گذاری در استان تأکید و اظهار کرد: حل مشکلات واحدهای تولیدی باید با نگاه عملیاتی و در زمان‌بندی مشخص انجام شود و رفع موانع تولید در رضی نیازمند تسریع و برنامه‌ریزی عملیاتی است.

رامین صادقی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل نیز در حاشیه این نشست به خبرنگاران بیان کرد: هدف اصلی، بررسی میدانی مشکلات واحدهای تولیدی شهر رضی و اتخاذ راهکارهای فوری برای رفع موانع تولید بود.

وی افزود: صاحبان صنایع در این جلسه، دغدغه‌های خود را در حوزه‌های تسهیلات مالی، واگذاری زمین، تأمین مواد اولیه، و مشکلات زیرساختی شامل آب و برق مطرح کردند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: مقرر شد دستگاه‌های ذی‌ربط برای هر یک از موارد طرح‌شده، برنامه‌ریزی عملیاتی و زمان‌بندی مشخصی ارائه دهند تا تصمیمات به مرحله اجرا برسد.

گفتنی است، این نشست بخشی از روند مستمر پیگیری و رفع مشکلات تولیدکنندگان در استان اردبیل بود که با تعیین تکلیف موارد مطرح‌شده به کار خود پایان داد.

کد خبر 6699546

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها