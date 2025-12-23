به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه ظهر سه شنبه در بازدید از واحدهای صنعتی شهر رضی، بر ضرورت تسریع در رفع موانع تولید، حمایت از صنایع موجود و تقویت فضای سرمایه‌گذاری در استان تأکید و اظهار کرد: حل مشکلات واحدهای تولیدی باید با نگاه عملیاتی و در زمان‌بندی مشخص انجام شود و رفع موانع تولید در رضی نیازمند تسریع و برنامه‌ریزی عملیاتی است.

رامین صادقی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل نیز در حاشیه این نشست به خبرنگاران بیان کرد: هدف اصلی، بررسی میدانی مشکلات واحدهای تولیدی شهر رضی و اتخاذ راهکارهای فوری برای رفع موانع تولید بود.

وی افزود: صاحبان صنایع در این جلسه، دغدغه‌های خود را در حوزه‌های تسهیلات مالی، واگذاری زمین، تأمین مواد اولیه، و مشکلات زیرساختی شامل آب و برق مطرح کردند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: مقرر شد دستگاه‌های ذی‌ربط برای هر یک از موارد طرح‌شده، برنامه‌ریزی عملیاتی و زمان‌بندی مشخصی ارائه دهند تا تصمیمات به مرحله اجرا برسد.

گفتنی است، این نشست بخشی از روند مستمر پیگیری و رفع مشکلات تولیدکنندگان در استان اردبیل بود که با تعیین تکلیف موارد مطرح‌شده به کار خود پایان داد.