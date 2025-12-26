زمان شناسی و دشمن شناسی مردم، فتنه دشمن را تبدیل به یوم الله ۹ دی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی، در خطبههای نماز جمعه این هفته کرمان که در محل مصلی امام علی (ع) این شهر برگزار شد با گرامیداشت حماسه ۹ دیماه و روز بصیرت گفت: ملت بصیر و تکلیف مدار ایران اسلامی در ۹ دی فتنه بزرگ، پرحجم و با طراحی دقیق دشمن را دفع کرد.
وی با اشاره به اینکه دشمن با همه توان خود به دنبال بکارگیری افکار مردم بود تا نسبت به انقلاب فاصله بگیرند و یا بیتفاوت شوند؛ افزود: دشمن سالها برای این فتنه کار کرده و میلیونها دلار خرج کرده بود و متأسفانه گروهی تحت تأثیر قرار گرفتند و برخی خواص هم با کمال تأسف دچار تردید شده بودند.
حجتالاسلام علیدادی سلیمانی، تصریح کرد: زمانشناسی، دشمنشناسی و فتنهشناسی تودههای مردم در رکاب رهبر معظم انقلاب، این فتنه را خنثی و تبدیل به یومالله ۹ دی کرد.
وی افزود: فتنههای دشمن تمام نشده و بزرگتر از آن در جنگ ۱۲ روزه آغاز و دشمن وارد عملیات بزرگ سخت و نرم شد.
امام جمعه کرمان با بیان اینکه دشمن دنبال تحریک افکار عمومی و بزرگتر کردن شکافسازی اجتماعی و سوءاستفاده از غفلت برخی خواص بود گفت: دنیا بداند در این جنگ حجیم و بزرگ نرم، همراه با حمله تمامعیار به کشور، افکار عمومی کشور انسجام ملی را در دستور کار قرار داد و دشمن نه تنها نتوانست شکافهای اجتماعی را عمیقتر کند که شکافها از بین رفت.
علیدادی سلیمانی، اضافه کرد: دشمن در این فتنه نتوانست خواص را با خود همراه کند و بلکه خواصِ دلگیر هم برگشتند و با مردم همراهی کردند و یومالله بزرگ دیگری در دفاع از کشور خلق شد.
امام جمعه کرمان با اشاره به سالروز ابلاغ پیام امام خمینی به گورباچف گفت: این پیام به دنیای کمونیسم فهماند که به ایمان و توحید برگردید.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: گرانیها، بخشی از جامعه را مورد اذیت و آزار قرار داده و راه عبور از این پیچ تاریخی توجه هر یک از مردم و مسئولین به سهم خود در این موضوع است.
علیدادی سلیمانی، افزود: در کنار نظارت نهادهای ذیربط، مردم هم باید نظارت عمومی را در دستور کار قرار دهند.
نظر شما