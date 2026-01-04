یخچال هوشمند خرید خانه را خودکار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، یخچال‌های هوشمند در نمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیکی (CES) توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند و شرکت‌هایی مانند ال‌جی و سامسونگ به‌طور جدی بررسی کرده‌اند که اتصال یخچال به اینترنت یا افزودن نمایشگر لمسی به آن، چه قابلیت‌هایی در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

در همین راستا، یخچال هوشمند جدید GE Profile با دستیار آشپزخانه که پیش از برگزاری CES 2026 معرفی شده، علاوه بر قابلیت‌های رایج یخچال‌های هوشمند، به یک ویژگی تازه مجهز است؛ اسکنر بارکد داخلی برای افزودن اقلام به فهرست خرید کاربران.

قابلیت «اسکن به لیست» در یخچال جنرال الکتریک، با استفاده از اسکنر بارکد، امکان اضافه‌کردن سریع و دقیق کالاها به فهرست خرید قابل اشتراک‌گذاری در اپلیکیشن SmartHQ را فراهم می‌کند. کاربران می‌توانند هنگام خرید حضوری به این فهرست مراجعه کنند یا آن را با خرده‌فروشی آنلاین اینستاکارت همگام‌سازی کرده و مواد غذایی موردنیاز خود را درب منزل تحویل بگیرند؛ قابلیتی که عملاً نیاز به خرید حضوری را کاهش می‌دهد.

در داخل یخچال، یک نوار LED توکار به همراه دوربین داخلی تعبیه شده است که می‌تواند تصاویر لحظه‌ای از کشوها، با تمرکز بر اقلام گران‌قیمت و فاسدشدنی، ثبت کند. این قابلیت که FridgeFocus نام دارد، به کاربران کمک می‌کند تشخیص دهند کدام مواد غذایی زودتر در معرض فساد قرار دارند و از خرید بیش از حد محصولاتی که از قبل در یخچال موجود است، جلوگیری شود.

علاوه بر این امکانات هوشمند، یخچال GE Profile از طراحی چهاردر با بدنه استیل ضدزنگ برخوردار است و فضای ذخیره‌سازی در دو طرف درها و یک کشوی قابل تنظیم دما را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این محصول همچنین به یک نمایشگر لمسی ۸ اینچی برای مشاهده دستور پخت غذا یا وضعیت آب‌وهوای فعلی و میکروفون‌هایی برای دریافت فرمان‌های صوتی مجهز شده است.

یخچال هوشمند GE Profile با دستیار آشپزخانه از آوریل ۲۰۲۶ با قیمت پیشنهادی خرده‌فروشی ۴۸۹۹ دلار وارد بازار خواهد شد.