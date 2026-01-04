ال جی راز ساخت سبک ترین رایانه ۱۷ اینچی جهان را فاش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، ال جی قبل از برگزاری نمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیکی ۲۰۲۶ چند لپ تاپ جدید « گرام هوش مصنوعی»(Granm AI) را معرفی کرد. این دستگاهها لپ تاپهایی قابل حمل هستند که به گفته شرکت سازنده سبک ترین در دسته خود به حساب میآید. دلیل این سبکی نیز استفاده از یک ماده است که ال جی آن را آئرومینوم (Aerominum)می نامد.
طبق گزارشها این ماده وزن لپ تاپ را کاهش میدهد و همزمان قدرت ساختاری آن را ارتقا میدهد. به بیان دیگر این رایانهها علاوه بر سبکی، قدرت تحمل زیادی دارند. در هر مدل مقاومت نسبت به خط و خش بهبود یافته و از سوی دیگر یک رویه متالیک به دستگاه اضافه شده است. این دستگاهها طوری طراحی شده اند تا استانداردهای مقاومت درجه نظامی را داشته باشند.
استفاده از هوش مصنوعی یا AI در نام دستگاه نیز به اضافه شدن ابزارهای Copilot+PC مایکروسافت و الی روی سیستم دستگاه اشاره دارد. این دستگاهها میتوانند بدون اتصال به اینترنت برخی فعالیتهای هوش مصنوعی را انجام دهند.
رایانههای مذکور همچنین میتوانند به فناوری LG Link دست یابند که به اشتراک گذاری فایل و screen mirroring یا پخش همزمان تصویر موبایل یا کامپیوتر روی تلویزیون یا نمایشگر دیگر در چند دستگاه دسترسی یابند. این قابلیت با موبایلها، دستگاههای مجهز به سیستم عامل WebOS ، تلویزیونها، مانیتورها و پروژکتورها کار میکند.
در حال حاضر دو لپ تاپ در این زمینه ارائه شده اند. دستگاه LG gram Pro۱۷ که یک نمایشگر ال سی دی WQXGA در اندازه ۱۷ اینچ دارد. این دستگاه مجهز به جدیدترین کارت گرافیکی انویدیا یعنی GeForve RTX ۵۰۵۰ نیز است و سبک ترین لپ تاپ ۱۷ اینچ دنیا لقب گرفته است. علاوه بر آن LG gram Pro ۱۶ با نمایشگر او ال ای دی به بازار میآید و با جدیدترین پردازشگرهای Core Ultra اینتل فعال میشود.
هنوز اطلاعات درباره زمان ارائه یا عرضه این دستگاهها وجود ندارد.
