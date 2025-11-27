تصادف در محور ساحلی جفرود جان عابر پیاده را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جاور صفاری شامگاه پنجشنبه در گفتگو با رسانه‌ها در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف در محور ساحلی جفرود در شهرستان خمام بلافاصله مأموران پلیس راه به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی ادامه داد: پس از حضور پلیس در محل حادثه مشخص شد، یک دستگاه سواری پراید که از مسیر ساحلی جفرود به هتل نرگس در حال حرکت بود، با عابر پیاده در همان مسیر برخورد کرده است.

رئیس پلیس راه استان گیلان تصریح کرد: در این تصادف عابر پیاده که مردی حدوداً ۶۴ ساله بود پس از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات وارده متأسفانه جان خود را از دست داد.

این مقام انتظامی افزود: کارشناسان پلیس راه علت این تصادف را عدم توجه به جلو از سوی سواری پراید اعلام کرده اند.

سرهنگ صفاری در پایان با اشاره به اینکه برابر ماده ۱۸۰ آئین نامه راهنمایی و رانندگی، رانندگان موظف اند هنگام حرکت، توجه کامل به جلو داشته باشند، اضافه کرد: بی توجهی به جلو از علل عمده تصادفات رانندگی می‌باشد و می‌تواند باعث حوادث این چنینی و به خطر افتادن جان افراد شود.

