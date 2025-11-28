‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العربی الجدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه شب به وقت محلی گفت: یکی از دو عضو گارد ملی که در واشنگتن دی سی مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، درگذشته است.

ترامپ افزود که «سارا بکستروم» عضو ۲۰ ساله گارد ملی آمریکا بر اثر شدت جراحت‌ها در گذشته است.

ترامپ در سخنانی در روز شکرگزاری برای اعضای گارد ملی گفت که یکی دیگر از اعضای گارد ملی «برای زندگی خود می‌جنگد».

ترامپ: باید همه خارجی‌های «غیرمفید» را اخراج کنیم

دونالد ترامپ گفت: «باید همه اقدامات لازم را برای اخراج هر خارجی از هر کشوری که به اینجا تعلق ندارد یا منفعتی برای کشورمان نمی‌آورد، انجام دهیم. اگر کشورمان را دوست ندارند، ما هم آن‌ها را نمی‌خواهیم.»

جوزف اِدلُو، مدیر اداره گمرک و مهاجرت آمریکا، نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دستور داده‌ام همه پرونده‌های اقامت دائم (گرین‌کارت) مربوط به اتباع خارجی از کشورهای نگران‌کننده، به‌طور کامل و دقیق بازبینی شود.»

وقتی از سخنگوی اداره گمرک و مهاجرت خواسته شد نام این کشورها را مشخص کند، او به فرمان اجرایی ترامپ در ماه ژوئن اشاره کرد؛ فرمانی که ۱۹ کشور را به‌عنوان «کشورهای نگران‌کننده» طبقه‌بندی کرده بود.

تنها دو ماه پس از ترور «چارلی کرک»، آمریکا بار دیگر در آستانه روز شکرگزاری در موجی از شوک و ترس فرو رفته و دو عضو گارد ملی ویرجینیای غربی در نزدیکی کاخ سفید هدف تیراندازی یک تبعه ۲۹ ساله افغانستان و همکار سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) قرار گرفتند.

دو عضو گارد ملی ویرجینیای غربی عصر چهارشنبه ۲۶ نوامبر (۵ آذر)،در نزدیکی ایستگاه مترو فاراگوت وست، چند بلوک دورتر از کاخ سفید، در تقاطع خیابان هفدهم و اول شمال غربی در واشنگتن دی سی (پایتخت آمریکا) هدف تیراندازی قرار گرفتند؛ این اتفاق زمانی رخ داد که حضور نیروهای نظامی در پایتخت و دیگر شهرهای آمریکا به موضوع سیاسی حساسی در دولت دونالد ترامپ تبدیل شده است.