به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شانزدهمین جشنواره تئاتر استانی بسیج خراسان رضوی با عنوان «سودای عشق»، اسامی آثار راه‌یافته به بخش‌های صحنه‌ای و خیابانی این دوره از جشنواره را اعلام کرد.

این رویداد فرهنگی و هنری از ۱۹ تا ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در شهرستان قوچان برگزار خواهد شد.

در بخش صحنه‌ای تئاتر نه خط عمودی یک خط اریب، کارگردان: مهدی داوری (قوچان)، هندی‌کم، کارگردان: احسان اتابکی (نیشابور)، رویاهای شیرین، کارگردان: میثم نویریان (مشهد)، شکارچیان مرزی، کارگردان: مجتبی زادفراز (گلبهار)، اتللو به روایتی، کارگردان: عبدالحکیم مشورتی (خواف)، راه رفتن روی اوقات حورا، کارگردان: اسماعیل بایگی (مشهد)، جفت شیش، کارگردان: مجتبی ملک (تربت حیدریه)، کربلا بی شمر، کارگردان: جواد فانی (کاشمر)، دایناسور، کارگردان: حسین مهرکام (فریمان) همچنین در بخش خیابانی هفتگاه، کارگردان: سعید نظریان (مشهد)، آنچه تو می‌دانی، کارگردان: پریسا ریگی (مشهد)، زمین بی‌صدا، کارگردان: یاسر موسی‌پور (قوچان)، مجنون، کارگردان: دانیال راستین (مشهد)، ارتفاعات الله‌اکبر، کارگردان: محسن شامکانی (کاشمر)، دخترک و مجسمه، کارگردان: محمدرضا زنگنه (تربت حیدریه)، دارت، کارگردان: وحید حسن‌پور (چناران)، خاطرات سوخته، کارگردان: غلامرضا قربانی (قوچان)، ماراتن، کارگردان: حمیدرضا جندقی (مشهد)، مرکز، کارگردان: علیرضا صنعتی (خواف)، اساطیر بی‌ادعا (نقل آرش زمان)، کارگردان: رضا کلماتی (مشهد)، ترنم عشق، کارگردان: احمد دیانتی (تربت جام) و دو نقطه بی‌نهایت، کارگردان: قهرمان حسن‌زاده (قوچان)) نیز در این بخش حضور دارند.

در شانزدهمین جشنواره تئاتر استانی بسیج (سودای عشق) با هدف ارتقای سطح هنر نمایش در میان هنرمندان بسیجی و گسترش فرهنگ ایثار و مقاومت، میزبان گروه‌های نمایشی از سراسر خراسان رضوی خواهد بود.