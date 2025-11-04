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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۵۶

آثار راه‌یافته به جشنواره تئاتر استانی بسیج خراسان رضوی اعلام شد

آثار راه‌یافته به جشنواره تئاتر استانی بسیج خراسان رضوی اعلام شد

مشهد- آثار راه‌یافته به شانزدهمین جشنواره تئاتر استانی بسیج (سودای عشق) اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شانزدهمین جشنواره تئاتر استانی بسیج خراسان رضوی با عنوان «سودای عشق»، اسامی آثار راه‌یافته به بخش‌های صحنه‌ای و خیابانی این دوره از جشنواره را اعلام کرد.

این رویداد فرهنگی و هنری از ۱۹ تا ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در شهرستان قوچان برگزار خواهد شد.

در بخش صحنه‌ای تئاتر نه خط عمودی یک خط اریب، کارگردان: مهدی داوری (قوچان)، هندی‌کم، کارگردان: احسان اتابکی (نیشابور)، رویاهای شیرین، کارگردان: میثم نویریان (مشهد)، شکارچیان مرزی، کارگردان: مجتبی زادفراز (گلبهار)، اتللو به روایتی، کارگردان: عبدالحکیم مشورتی (خواف)، راه رفتن روی اوقات حورا، کارگردان: اسماعیل بایگی (مشهد)، جفت شیش، کارگردان: مجتبی ملک (تربت حیدریه)، کربلا بی شمر، کارگردان: جواد فانی (کاشمر)، دایناسور، کارگردان: حسین مهرکام (فریمان) همچنین در بخش خیابانی هفتگاه، کارگردان: سعید نظریان (مشهد)، آنچه تو می‌دانی، کارگردان: پریسا ریگی (مشهد)، زمین بی‌صدا، کارگردان: یاسر موسی‌پور (قوچان)، مجنون، کارگردان: دانیال راستین (مشهد)، ارتفاعات الله‌اکبر، کارگردان: محسن شامکانی (کاشمر)، دخترک و مجسمه، کارگردان: محمدرضا زنگنه (تربت حیدریه)، دارت، کارگردان: وحید حسن‌پور (چناران)، خاطرات سوخته، کارگردان: غلامرضا قربانی (قوچان)، ماراتن، کارگردان: حمیدرضا جندقی (مشهد)، مرکز، کارگردان: علیرضا صنعتی (خواف)، اساطیر بی‌ادعا (نقل آرش زمان)، کارگردان: رضا کلماتی (مشهد)، ترنم عشق، کارگردان: احمد دیانتی (تربت جام) و دو نقطه بی‌نهایت، کارگردان: قهرمان حسن‌زاده (قوچان)) نیز در این بخش حضور دارند.

در شانزدهمین جشنواره تئاتر استانی بسیج (سودای عشق) با هدف ارتقای سطح هنر نمایش در میان هنرمندان بسیجی و گسترش فرهنگ ایثار و مقاومت، میزبان گروه‌های نمایشی از سراسر خراسان رضوی خواهد بود.

کد مطلب 6645424

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