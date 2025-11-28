پورجمشیدیان: کرمان آماده برگزاری مراسم سالگرد سردار شهید سلیمانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر پور جمشیدیان، در بازدید از عملیات احداث چهار ایست و بازرسی ورودیهای شهر کرمان، گفت: زحمات زیادی در استان کرمان کشیده شده و فضای خوبی نیز برای برگزاری مراسم سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ایجاد شده است.
وی افزود: مسائل مرتبط با سالگرد از همه جهات به ویژه امنیتی و آرامش مردم در دستور کار بود و تصمیمات خوبی در سطح ملی گرفته شد.
پور جمشیدیان، به بازدید خود از گلزار شهدا و مزار سردار دلها اشاره داشت و گفت: تلاش همه بر آمادهسازی گلزار شهدای کرمان است.
وی از برپایی ایست و بازرسیها جهت تأمین امنیت هر چه بهتر مراسم سالگرد شهید سلیمانی خبر داد و گفت: این مجموعهها به همت شهرداری، نیروی انتظامی و استانداری کرمان فراهم شده است.
قائممقام وزیر کشور، گفت: در مجموع آمادگی بسیار خوبی در استان کرمان برای مراسم سالگرد شهید سلیمانی ایجاد شده و امیدواریم مردم استان و دیگر هموطنان مانند سالهای قبل شاهد برگزاری مراسم باشکوهی باشند.
گفتنی است معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور از عملیات احداث چهار ایست و بازرسی در ورودیهای شهر کرمان واقع در بزرگراه آیتالله هاشمی رفسنجانی، جاده زرند، جاده جوپار و جاده ماهان که از آبان سال جاری در مجموع در ۴۲۰ مترمربع زیربنا و اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال به همت سازمان همیاری شهرداریهای استان در دست اجرا هستند بازدید کرد.
پور جمشیدیان، همچنین از ایست و بازرسی مرصاد و طرح ساماندهی آن بازدید و با حضور در گلزار شهدای کرمان، به مقام شامخ شهدا و سردار دلها، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ادای احترام کرد.
نظر شما