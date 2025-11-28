عتباتی: دادگاه صلح خوی به ۱۶ هزار پرونده رسیدگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در بازدید از مجتمع‌های خانواده و صلح خوی، اظهار کرد: خانواده از مهمترین ارکان هر جامعه‌ای است و حفظ بنیان آن باید در اولویت باشد از این رو تلاش‌ها در شعب خانواده و صلح در راستای صلح و سازش و اصلاح ذات بین البین باید مضاعف باشد.

تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق از دیگر تأکیدات عتباتی در این بازرسی‌ها بود که در این خصوص گفت: نباید در امر احقاق حق و اجرای عدالت تأخیر شود از این رو می‌بایست روند پرونده‌های شعب به صورت مرتب مورد رصد قرار گیرد تا در اسرع وقت تصمیم قضائی نسبت به آنها اتخاذ و از مسن و معوق شدن آنها جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به رسیدگی به ۱۶ هزار و ۵۷۴ پرونده در ۶ دادگاه صلح و شوراهای حل اختلاف خوی در طی هشت ماه گفت: فلسفه تشکیل دادگاه‌های صلح تسریع در روند خدمت رسانی به مردم با رویکرد صلح و سازش بود از این رو این دادگاه‌ها با استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف نقش مهمی در قلع ماده نزاع با صلح و سازش و کاهش تحمیل کار مضاعف به محاکم دارند.

عتباتی همچنین در جریان این بازدیدها ضمن استماع مشکلات همکاران و اطلاع از کمبودها دستورات لازم را در راستای رفع مشکلات و تأمین نیازها را صادر کرد.