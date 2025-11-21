آیت الله فلاحتی: بسیج شجره طیبه انقلاب و عامل مصونیت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی پیش از ظهر جمعه در نخستین روز از هفته بسیج در دیدار با نقشآفرینان بسیج با تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت هفته بسیج، این نهاد مقدس را ابتکار ارزشمند امام خمینی (ره) دانست و اظهار کرد: برکات و آثار عظیم انقلاب اسلامی همواره مورد غفلت معاندان داخلی و خارجی بوده است؛ در حالی که این دستاوردها عامل رشد و تعالی جامعه محسوب میشود.
وی با بیان اینکه بسیج «شجره طیبه» ای است که هیچ آلودگی در آن راه نیافته است، افزود: هویت پاک بسیج بهدلیل بنیانگذاری آن توسط یک انسان پاک و الهی شکل گرفته و همین نگاه الهی موجب ماندگاری و اثرگذاری آن شده است.
نماینده ولیفقیه در استان گیلان با اشاره به نقشآفرینی بسیج در دوران دفاع مقدس و پس از آن تصریح کرد: بسیج در تمام عرصهها موفق عمل کرده و دشمنان با ایجاد فضای انکار، تلاش میکنند توجه جامعه را از نقش تأثیرگذار بسیج منحرف سازند.
آیتالله فلاحتی با تأکید بر اینکه بسیج باید «حرکت در قواره بسیج» را حفظ کند، گفت: خودسازی، بصیرت و تربیت نفس از رسالتهای اصلی بسیج است و این نهاد باید در مسیر تعالی معنوی گام بردارد.
وی با اشاره به ضرورت کنشگری و وحدتآفرینی در جامعه بیان کرد: بسیج باید بیدار و آگاه در برابر انحرافات باشد و شرایط جهانی و تهدیدهای پیشرو را بهدرستی درک کند.
امام جمعه رشت، بسیج را عامل بازدارنده انحرافات اجتماعی دانست و گفت: بسیج باید حقایق انقلاب را برای جامعه تبیین کند و با برخورد هوشمندانه در مواجهه با حوادث و بحرانها، نقش هدایتگری خود را ایفا نماید.
نماینده ولیفقیه در گیلان با تأکید بر ضرورت تقویت پایههای نظام افزود: بسیج باید در مسیر حمایت از انقلاب، رهبری، سپاه، روحانیت و مردم انقلابی حرکت کند و نقش خود را در تثبیت ارزشهای انقلاب اسلامی پررنگتر سازد.
آیتالله فلاحتی با بیان اینکه بسیج باید حرکت پیشرو در عرصه علم و دانش داشته باشد، خاطرنشان کرد: بسیج در تولید علم، ترویج فرهنگ مقاومت و تقویت روحیه جهادی میتواند نقشی تعیینکننده داشته باشد.
وی فرهنگ بسیج را «فرهنگ شهادتآفرین» توصیف کرد و افزود: هرکس خود را به بسیج و بسیجیان نزدیک کند، خود و خانوادهاش از مصونیت معنوی و اخلاقی بهرهمند میشوند.
نظر شما