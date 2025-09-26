به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام بهرامی‌فرد در سخنانی، اظهار داشت: مرکز «آموزش و تعالی، حوزه معارف اسلام ناب» باهدف تربیت نیروهای مؤمن، کارآمد و انقلابی تراز گام دوم انقلاب و ترسیم منظومه‌ای جامع از معارف اسلامی بر پایه گفتمان امامین انقلاب و مبانی توحیدی، ولایی، انقلابی، معنوی و تمدنی در اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان تأسیس و راه‌اندازی شد.

وی گفت: مأموریت این مرکز راهبری نسل تراز انقلاب اسلامی در میدان جهاد تبیین، مقابله با نظام سلطه و مشارکت فعال در فرایند نظام‌سازی و جامعه‌پردازی و تربیت نیروی متعهد و متخصص تراز انقلاب اسلامی بر پایه مبانی و گفتمان امامین انقلاب است.

سرپرست حوزه معارف اسلام ناب در آموزش و تعالی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان، افزود: مرکز آموزش و تعالی معارف اسلامی ناب، نقطه اتصال اندیشه و عمل انقلابی است و محلی برای تربیت نیروهایی است که نه‌تنها مخاطب معارف اسلام ناب هستند، بلکه میدان‌دار تحقق آن در ساحت‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی و تمدنی نیز است.

حجت‌الاسلام بهرامی‌فرد، گفت: دوره‌های آموزشی این مرکز به‌صورت پودمانی و تخصصی در پنج محور اصلی و طی ۵۰ جلسه آموزشی در دوره مقدماتی برگزار خواهد شد، اساتید برجسته ملی و استانی در این دوره‌ها حضور خواهند داشت و مخاطبان آن، جمعی از نخبگان حوزوی و دانشگاهی، مدیران، تشکل‌ها و فعالان فرهنگی هستند که نیازمند تعمیق دانش و تسلط بر مباحث بنیادین حوزه معارف اسلام ناب هستند.

وی بیان داشت: از جمله اهداف کلیدی این مرکز، می‌توان به تسلط علمی و عملی معارف جویان بر گفتمان امامین انقلاب، بهره‌گیری از آن در عرصه‌های اجتماعی، و آمادگی برای ایفای نقش در تحولات بزرگ آینده نظام اسلامی اشاره کرد.

سرپرست حوزه معارف اسلام ناب در آموزش و تعالی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان، ادامه داد: نخستین دوره آموزشی این مرکز از آبان‌ماه آغاز و تا اسفندماه ادامه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام بهرامی‌فرد، تصریح کرد: در پایان این دوره معارفی به شرکت‌کنندگان گواهی پایان دوره اعطا خواهد شد و همچنین، این دوره‌ها به‌صورت مراکز آموزشی مجزا برای خواهران و برادران برگزار خواهد شد و علاوه بر افتتاح حوزه معارف اسلام ناب در مرکز استان شهرستان خرم‌آباد، این مراکز آموزشی در دیگر شهرستان‌های استان نیز برقرار خواهد که جزئیات بیشتر به‌زودی اعلام خواهد شد.