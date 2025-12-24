معارف اسلام ناب به شبکه تربیتی استان همدان وارد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام موسوی ظهر چهارشنبه در نشست مدیران و اساتید مراکز معارف ناب اسلامی استان همدان با تشریح اهداف و برنامههای این مراکز گفت: راهاندازی مراکز معارف اسلام ناب در سراسر کشور در راستای ترویج تفکر ناب اسلامی و ارائه معارف اصیل دینی به زبانی دقیق، معتبر و قابل فهم برای عموم مردم برنامهریزی شده است.
وی با بیان اینکه این طرح ماهیتی حوزوی دارد و سازمان تبلیغات اسلامی نقش پشتیبان را ایفا میکند، افزود: برای ارتقای معرفت دینی در سطح جامعه، نیازمند مراکزی هستیم که معارف اصیل اسلامی را به صورت نظاممند و متقن در اختیار اقشار مختلف قرار دهند.
معاون آموزش و تعالی سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: مراکز معارف اسلام ناب وظیفه دارند زمینه حضور و مشارکت گروههای مختلف جامعه را فراهم کرده و دسترسی عموم مردم به معارف اصیل و ناب اسلامی را تسهیل کنند.
حجتالاسلام موسوی با اشاره به رویکرد تحولی هفتساله دوم سازمان تبلیغات اسلامی گفت: در این رویکرد، بازیابی جایگاه حقیقی تبلیغ در عرصه طلبگی کشور دنبال میشود و حوزه معارف اسلام ناب بنا دارد با محوریت شبکه تبلیغ، ارزشهای جدید فرهنگی را در جامعه ایجاد کند تا شاهد کنشها و عملیاتهای فرهنگی نو در سطح کشور باشیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای ارزشی نهفته در جامعه ایران از دوران مشروطیت تا انقلاب اسلامی تصریح کرد: در رویکرد تحولی جدید سازمان تبلیغات اسلامی تلاش شده این ارزشها به عملیاتها و کنشهای مؤثر فرهنگی تبدیل شود.
معاون آموزش و تعالی سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه معارف اسلام ناب با تأکید بر ضرورت تعاریف، معارف و ارزشهای مشترک در حوزههای اجتماعی بیان کرد: حوزه معارف اسلام ناب با تکیه بر طلاب و مبلغین، به دنبال ترویج این ادبیات مشترک و شکلدهی به یک جریان نو در نبرد تمدنی است.
وی در پایان با تأکید بر اینکه این حرکت یک طرح بلندمدت و گسترده است، خاطرنشان کرد: مراکز معارف اسلام ناب با مأموریت راهبری نسل تراز انقلاب اسلامی در میدان جهاد تبیین، مقابله با نظام سلطه و مشارکت فعال در فرآیند نظامسازی و جامعهپردازی فعالیت میکنند و تسلط علمی و عملی دانشپژوهان بر گفتمان امامین انقلاب از اهداف کلیدی این مراکز به شمار میرود.
