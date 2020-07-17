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۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۴۷

امام جمعه زاهدان:

نمایندگان مجلس در مسیر مورد تایید رهبر معظم انقلاب گام بردارند

نمایندگان مجلس در مسیر مورد تایید رهبر معظم انقلاب گام بردارند

زاهدان - امام جمعه زاهدان با تاکید بر لزوم تعامل مجلس با قوای دیگر گفت: نمایندگان مجلس باید در مسیر مورد تایید رهبر معظم انقلاب گام بردارند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان که در مصلی قدس برگزار شد، ضمن دعوت همگان به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: تقوا موضوع بسیار مهمی است که باید همیشه خودمان و دیگران را به این امر مهم سفارش کنیم.

وی با اشاره به اینکه الگوگیری از اولیا خداوند و تهذیب نفس یکی از راه‌های دستیابی به تقوای الهی است، افزود: زندگی باتقوا زمانی حاصل می‌شود که انسان در برابر گناه مقاومت کند و زندگی پاکیزه ای داشته باشد.

امام جمعه زاهدان با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: یکی از راه‌های تحصیل تقوا چنگ زدن به ریسمان ولایت خداوند، تبعیت از اولیای الهی، پرهیز از اختلاف و حفظ وحدت و انسجام است.

وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم تعامل قوای مختلف با یکدیگر گفت: ترجیح مسائل مردم بر مسائل شخصی و جناحی، پرهیز از جو زدگی و اولویت دادن به مسائل کلان کشور از جمله مسائلی بود که رهبر معظم انقلاب آنها را به نمایندگان متذکر شدند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان به توطئه‌های دشمنان و طرح مسائل اختلاف افکن اشاره کرد و تصریح کرد: هم مردم و هم مسئولان باید مراقبت فتنه گران داخلی و خارجی باشند، زیرا اکنون دوران درگیری نیست.

وی با اشاره به اینکه مردم از گرانی رنج می‌برند و منتظر اقدام عاجل مجلس هستند، افزود: توجه دادن رهبر معظم انقلاب به دو موضوع توجه به مشکلات اقتصادی و در عین حال در نظر گرفتن بنیه قوی کشور نشان دهنده این موضوع است که ظرفیت‌های مادی و معنوی کشور زمینه خوبی برای خدمت به مردم را برای دولت و مجلس فراهم کرده است.

امام جمعه زاهدان در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به فرا رسیدن سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) ادامه داد: ثابت ماندن آمار ازدواج در استان سیستان و بلوچستان با وجود افزایش جمعیت تا حدی نگران کننده است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر رفع موانع ازدواج اظهار داشت: آسان‌سازی تشکیل خانواده و افزایش فرزند آوری باید در دستور کار قوای سه گانه باشد چرا که کاهش سن ازدواج حمایت از زوج‌های جوان و توانمند سازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی، مقدمه تربیت نسل صالح و کارآمد است.

آیت الله محامی تصریح کرد: کاهش آمار ازدواج و فرزند آوری تبعات متعددی از جمله پیری جامعه، مشکلات اقتصادی، گسترش فرهنگ غربی و کم شدن توکل در جامعه را در پی دارد از همین رو مسئولان مربوطه و همینطور مؤسسات مرتبط و خیرین باید با ترویج ازدواج آسان و ارائه آموزش‌های لازم به گرم ماندن کانون خانواده در کشورمان کمک کنند

کد مطلب 4976069

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