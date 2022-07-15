مشکل حقوق بازنشستگان رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی ظهر امروز در خطبه‌های نمازجمعه کرمان ضمن توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی گفت: ای اهل ایمان، اهل تقوا باشید، تقوا را رعایت کنید چراکه بر اساس رفتار و عملی که انجام داده اید، عاقبت شما را رقم خواهد زد.

وی با بیان این مطلب که تقوا دو محور اصلی دارد که یکی از آنها یاد خداوند است، افزود: خدا فراموشی، خود فراموشی می‌آورد لذا باید بدانیم خداوند مراقب دقیق ما است از طرف دیگر توجه به دادگاه عدل الهی دومین عنصر تقوا است درنتیجه باید به یاد روز قیامت و دادگاه الهی باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان با اشاره به اینکه وقتی کسی که غرق در شهوات باشد، فرصت نمی‌کند به یاد خدا باشد، اظهار داشت: آثار یاد خدا و تقوای الهی فوق العاده است، اولین اثر یاد خدا، فرقان است که به معنای پیدا کردن قدرت تشخیص حق از باطل است.

وی با بیان این مطلب که برای داشتن قدرت تشخیص باید اهل تقوا باشیم، افزود: تقوا باید در همه زمینه‌ها از جمله در حوزه‌های فردی، خانواده، فرزندان، محل کار، مسائل مالی، تقوای جنسی و تقوای سیاسی رعایت کرد که در صورت عدم توجه به این مسائل موجب متضرر شدت فرد و جامعه می‌شود.

امام جمعه با اشاره ضمن تبریک میلاد امام هادی (ع) و امام موسی کاظم (ع)، افزود: آغاز هفته بهزیستی هست که خدمت در این زمینه عبادت بزرگی است امیدواریم مردم و خیرین در این زمینه مساعدت بیشتری داشته باشند.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی ضمن گرامیداشت سالروز تأسیس سازمان تأمین اجتماعی، بیان داشت: امیدواریم هرچه زودتر حقوق افراد بازنشسته درست و خبر خوبی در این زمینه اعلام شود همچنین در این زمینه افراد بازنشسته مراعات کنند.

وی با اشاره به اینکه در سالروز تأسیس شورای نگهبان قرار داریم، عنوان کرد: یکی از وظایف شورای نگهبان ناظر بر قوانین مجلس است که با احکام اسلامی مغایرت نداشته باشد.

امام جمعه کرمان با بیان این مطلب که روز بزرگداشت آیت الله کاشانی است که مبارزات وی قابل تحسین و برای جوانان قابل مطالعه است، افزود: عید مبعث و عید غدیر دو عید محوری است چراکه مبعث بحث نبوت و عید غدیر بحث ولایت مطرح است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان با بیان این مطلب که پیام رهبر معظم انقلاب به حجاج را داریم که سه محور اساسی دارد، تصریح کرد: وحدت، معنویت و مقاومت برای این دو محور، سه اصل مورد تاکید مقام معظم رهبری در پیام به حجاج بیت الله الحرام بوده است.