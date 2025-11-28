  1. استانها
امام جمعه ‌دماوند: با زورگو باید به زبان خودش سخن گفت

دماوند- امام جمعه دماوند با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی در برابر تهدیدها عقب‌نشینی نمی‌کند، گفت: با زورگو باید به زبان خودش سخن گفت و اتحاد ملت، آمریکا را در جنگ اخیر ناکام گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح‌دماوندی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه دماوند با توصیه به تقوای الهی، با استناد به آیه «تَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَیٰ…» اظهار داشت: طبق آموزه‌های دینی، همراهی با گناه و کمک به ظالم، انسان را در جمع ظالمان قرار می‌دهد و مؤمنان باید با عقب‌کشیدن از صحنه گناه، زمینه تنهایی گناهکاران را فراهم کنند.

وی با گرامیداشت سالروز شهادت دانشمندان هسته‌ای کشور، شهیدان محسن فخری‌زاده و مجید شهریاری، گفت: خون شهدای هسته‌ای و هوافضا پشتوانه اقتدار ملی است و اگر تلاش‌های آنان نبود، ایران به جایگاه کنونی بازدارندگی نمی‌رسید.

فتاح‌دماوندی جنگ ۱۲ روزه اخیر را نشان‌دهنده فاصله صفر میان «دانش پنهان» و «قدرت عیان» جمهوری اسلامی دانست و تصریح کرد: فیلم‌های منتشرشده از شکست رژیم صهیونیستی سند «می‌شود و می‌توانیم» ملت ایران است.

امام جمعه دماوند با اشاره به ناکامی آمریکا در رسیدن به اهداف خود در این جنگ گفت: اتحاد ملت ایران عامل اصلی این ناکامی بود.

وی سیاستمداران آمریکایی را «شرور، قاتل، دزد و دروغگو» خواند و افزود: جمهوری اسلامی با چنین دولتی مذاکره‌ای ندارد.

فتاح‌دماوندی دخالت‌های آمریکا در اوکراین، لبنان، سوریه، فلسطین و آمریکای لاتین را نمونه سیاست‌های مخرب واشنگتن دانست و با اشاره به سرنوشت اوکراین گفت: این کشور با اعتماد به وعده‌های آمریکا زرادخانه هسته‌ای خود را واگذار کرد و امروز نه عزت دارد و نه استقلال.

وی طرح پیشنهادی ترامپ برای صلح را نشانه هزینه‌های اعتماد به آمریکا دانست و افزود: زلنسکی آینه عبرت کشورهایی است که آمریکا را شریک راهبردی خود می‌دانند.

امام جمعه دماوند در مقابل، ونزوئلا را نمونه موفق مقاومت معرفی کرد و گفت: همراهی ایران، روسیه، چین و کوبا با ونزوئلا رؤیای تک‌قطبی آمریکا را برهم زده است.

وی تأکید کرد: اگر تحریم موجب خودکفایی شود، همانند چاقویی است که دسته خود را می‌بُرد و باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.

فتاح‌دماوندی با بیان اینکه ایران به دنبال جنگ نیست اما از دشمن نیز هراسی ندارد، گفت: با زورگو باید به زبان خودش سخن گفت و برای مقابله با سلطه‌گران جهانی نیازمند بسیج مردمی هستیم.

وی با اشاره به گروه‌های مقاومت منطقه از جمله حشدالشعبی، حزب‌الله لبنان، انصارالله یمن و گروه‌های مقاومت فلسطینی افزود: بسیج یعنی کنار هم قرار گرفتن مردم برای دفاع از ارزش‌ها و حمایت از مستضعفان.

امام جمعه دماوند همچنین با اشاره به توصیه‌های اخیر رهبر معظم انقلاب، بر حفظ وحدت، تقویت بسیج و حمایت از دولت تأکید کرد.

وی با اشاره به توصیه رهبری درباره صرفه‌جویی در آب، نان، گاز، برق، بنزین و خوراکی‌ها، گفت: اسراف موجب فقر، کاهش برکت و غضب الهی می‌شود و حتی دور ریختن باقیمانده آب لیوان نیز اسراف است.

فتاح‌دماوندی دعا را سلاح مؤمن دانست و افزود: قرآن کریم انسان را به دعا با خوف، طمع و تضرع فرا می‌خواند و لقمه حلال در استجابت دعا اثر مستقیم دارد.

وی همچنین با گرامیداشت ۱۲ آذر، روز جهانی معلولان، گفت: حدود دو هزار نفر از توان‌یابان در دماوند از خدمات توانبخشی بهره‌مندند و کارکنان بهزیستی در ارائه این خدمات نقش برجسته‌ای دارند.

امام جمعه دماوند با تأکید بر اینکه توان‌خواهان به احترام نیاز دارند نه ترحم، افزود: بیش از ۱۰ میلیون توان‌یاب در کشور به حمایت‌های درمانی، توانبخشی، اشتغال و معیشت نیازمندند و دستگاه‌ها موظف به اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان هستند.

