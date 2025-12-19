به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح‌دماوندی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دماوند با توصیه خود و نمازگزاران به تقوای الهی، به تبیین ابعاد جنگ ترکیبی و رسانه‌ای دشمن و ضرورت جهاد تبیین پرداخت.

وی با استناد به کلام پیامبر اعظم (ص) مبنی بر اینکه «هر کس دوست دارد عمرش طولانی و روزی‌اش فراوان شود، تقوای الهی پیشه کند و صله‌رحم به‌جا آورد»، اظهار داشت: تقوا، محور برکت در زندگی فردی و اجتماعی است و جامعه متقی، در برابر توطئه‌های دشمن مصون خواهد بود.

امام جمعه دماوند با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مداحان و دست‌اندرکاران کنگره شهدای استان البرز، افزود: رهبر انقلاب فعالان عرصه تبلیغ، رسانه و فرهنگ را به هجوم هوشمندانه به نقاط ضعف دشمن و انتقال هنرمندانه ارزش‌های دفاع مقدس توصیه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه در نبرد جبهه حق و باطل، هیچ‌کس بی‌مسئولیت نیست، تصریح کرد: برخی فرمانده و مدیر و برخی سرباز هستند، اما مهم این است که در میدان باشیم و تماشاگر نباشیم.

فتاح‌دماوندی با نقل کلام امیرالمؤمنین (ع) «مَن نامَ لَم یُنَم عَنه»، هشدار داد: دشمن هرگز در غفلت نمی‌خوابد و اگر ما مراقب نباشیم، آسیب خواهیم دید.

خطیب جمعه دماوند جنگ امروز را جنگی چندجانبه و ترکیبی دانست و گفت: جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای، گاه خطرناک‌تر از جنگ نظامی است، چرا که تسخیر افکار و باورها، مقدمه تسلط بر سرزمین‌هاست.

وی با تأکید بر اینکه صدور انقلاب اسلامی به معنای زور و لشکرکشی نیست، خاطرنشان کرد: صدور انقلاب یعنی تبیین درست منطق انقلاب اسلامی، آرمان‌های امام خمینی (ره) و فرهنگ ایثار و شهادت.

امام جمعه دماوند با تجلیل از مقام شهدا، اظهار داشت: شهیدان انقلاب و دفاع مقدس با اقدام به‌موقع، از اسلام و ایران دفاع کردند و مسئولیت‌پذیری و احساس تکلیف در سیره آنان آشکار است.

وی نقش هنرمندان متعهد را در انتقال ارزش‌های مقاومت اسلامی مهم دانست و افزود: اشعار مداحان، آثار سینماگران و قلم نویسندگان، در کنار هم روایتگر فرهنگ مقاومت هستند و هنر بهترین قالب انتقال فرهنگ ایرانی اسلامی به جهان است.

فتاح‌دماوندی اقتدار معنوی و حفظ باورهای دینی را عامل ثبات سیاسی و فرهنگی کشور دانست و گفت: قدرت جمهوری اسلامی به حضور مردم در صحنه، علم، ایمان، توکل و خوش‌گمانی جوانان به خداوند متعال وابسته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ماه رجب، آن را ماه ریزش رحمت الهی خواند و تأکید کرد: باید از این فرصت معنوی برای تقویت ایمان، استغفار، دعا، روزه و خودسازی بهره برد.

امام جمعه دماوند با اشاره به دعای مأثور ماه رجب، صبر، شکر، عمل صالح و عبادت همراه با یقین را از ارزش‌های مشترک همه انبیا دانست و افزود: درک عظمت این ماه، شکرگزاری را بر ما واجب می‌کند.

وی همچنین تقارن اول رجب با سالروز ولادت امام محمدباقر (ع) را تبریک گفت و در پایان، سالروز شهادت امام هادی (ع) را تسلیت گفت و یادآور شد: ارزش انسان‌ها در دنیا به اموال و در آخرت به اعمال آنان سنجیده می‌شود.