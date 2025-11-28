خضریان: نیروی دریایی ارتش، ستون راهبردی اقتدار ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تبریک روز نیروی دریایی به همه دلاور مردان ارتش، گفت: هفتم آذرماه، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، روز بزرگداشت مردانی است که با ایمان، شجاعت و مجاهدت کم‌نظیر خود، امنیت دریایی و دفاع از مرزهای آبی کشور را به عنوان افتخاری پایدار در تاریخ معاصر به ثبت رسانده‌اند. لذا این روز را به فرماندهان غیور، افسران، درجه‌داران، کارکنان وظیفه و خانواده‌های معزز آنان صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

وی در ادامه با بیان اینکه فرماندهی معظم کل قوا در بیانات متعدد، نیروی دریایی را نیرویی راهبردی و ستون مهم قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران معرفی فرموده‌اند و بر ضرورت حضور فعال در آب‌های دور، توسعه قدرت دریایی و ارتقای توان علمی، تجهیزاتی و عملیاتی تأکید داشته‌اند، افزود: بی‌تردید عمل به این رهنمودهای راهبردی، تکلیفی مهم بر دوش همه مسئولان کشور و به ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: اگرچه نیروی دریایی ارتش در سال‌های اخیر کارنامه‌ای درخشان در عرصه دفاعی، امنیتی و بین‌المللی ارائه کرده است، اما توجه به برخی چالش‌ها و اولویت‌ها می‌تواند مسیر پیشرفت و اقتدار بیشتر این نیرو را هموار سازد.

خضریان با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌ها و تجهیزات راهبردی در نیروی دریایی ارتش، گفت: ارتقای ناوگان سطحی و زیرسطحی، نوسازی تجهیزات، توسعه صنایع دریایی و افزایش بودجه‌های پژوهشی از مهم‌ترین نیازهای راهبردی نیروی دریایی است که نیازمند توجه بیشتر ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین سازمان برنامه و بودجه است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در ادامه به ضرورت بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان در کلیه ارکان نیروهای مسلح از جمله نیروی دریایی ارتش اشاره کرد و گفت: در نیروی دریایی با توجه به سختی مأموریت‌ها، دوری طولانی مدت از خانواده و مسئولیت‌های خطیر دریادلان، لزوم ارتقای معیشت، رفاه و حمایت‌های خانوادگی کارکنان را به یک ضرورت غیرقابل تعویق تبدیل کرده است.

وی بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و دانشگاه‌های تخصصی را از دیگر ضرورت‌های مدنظر در نیروی دریایی دانست و گفت: تقویت علوم دریایی، توسعه آموزش‌های تخصصی و حمایت از تحقیقات فناورانه و بومی‌سازی تجهیزات دریایی از اولویت‌های بنیادین نیروی دریایی در مسیر اقتدار پایدار است.

خضریان با اشاره به اهمیت رفع ناهماهنگی‌ها و تدوین نقشه جامع دریایی کشور، گفت: کاهش تعارض مأموریتی نهادها، به‌روزرسانی سیاست‌گذاری‌ها و ایجاد یک نقشه راه کلان، ضروری است تا توان دریایی کشور در مسیر واحد و منسجم هدایت شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر حمایت از امنیت و اقتصاد دریامحور از سوی دولت، افزود: توسعه بنادر، حمل‌ونقل دریایی، حفاظت از منافع ایران در آب‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و تقویت اقتصاد دریاپایه نیازمند هم‌افزایی دولت، مجلس و نیروهای مسلح است.

خضریان با اشاره به دیگر اولویت‌ها و اقدامات راهبردی تکمیلی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، ادامه داد: ضروری است تا فرماندهی محترم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جهت گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تلاش بیشتری کند. چرا که افزایش تعاملات نظامی دریایی، حضور در رزمایش‌های مشترک و تقویت دیپلماسی دریایی موجب ارتقای امنیت آب‌راه‌ها و تثبیت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات دریایی جهان خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر ارتقای توان سایبری، اطلاعاتی و جنگ الکترونیکی، گفت: با توجه به تهدیدات نوین و جنگ‌های ترکیبی، توسعه ظرفیت‌های سایبری و الکترونیکی و ایجاد سپر اطلاعاتی پیشرفته برای حفاظت از ناوگان دریایی ضرورتی انکارناپذیر است.

خضریان با اشاره به ضرورت گسترش توان لجستیکی و زیرساخت‌های پشتیبانی در نیروی دریایی، گفت: تقویت پایگاه‌ها، سکوهای لجستیکی، مراکز تعمیرات دریایی و پشتیبانی فنی در آب‌راه‌های راهبردی، شرط لازم برای حضور پایدار و مقتدرانه نیروی دریایی در مأموریت‌های دوردست است.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از حضور نیروی دریایی ارتش در آب‌های فرازمینی، بر افزایش این ظرفیت تأکید کرد و گفت: براساس تأکید رهبر معظم انقلاب بر حضور مقتدر در آب‌های دور، برنامه‌ریزی برای مأموریت‌های بلندمدت، اسکورت کشتی‌ها و حضور در مسیرهای بین‌المللی، باید با جدیت و قدرت دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت رعایت استانداردها، اصول ایمنی و حفاظت از محیط زیست دریایی، گفت: توجه به ایمنی، استانداردهای فنی، مدیریت پسماندهای دریایی و حفاظت از محیط زیست، اعتبار جهانی و حرفه‌ای نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش تقویت می‌کند.

خضریان در پایان با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد با تقویت ابزارهای قانون‌گذاری، نظارت مؤثر و پشتیبانی بودجه‌ای، به رفع چالش‌ها و تحقق این اولویت‌ها کمک کرده و مسیر ارتقای قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران را با سرعت و دقت هموار سازد، گفت: امید است با اتکا به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و تلاش مجاهدانه دریادلان ارتش، شاهد شکوفایی هر چه بیشتر قدرت دریایی ایران و اعتلای جایگاه نیروهای مسلح در عرصه منطقه‌ای و جهانی باشیم.