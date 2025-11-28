دشمن در افکار عمومی منفورتر از همیشه؛ مسئولان به فکر معیشت باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلی امیر المومنین با بیان اینکه امروز دشمن در افکار عمومی منفورتر از همیشه است، ابراز داشت: همین موضوع اهمیت ایستادگی و مقاومت را بیشتر هویدا می‌سازد.

وی با بیان اینکه در جنگ با دشمن نه در حوزه نظامی بلکه عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و رسانه‌ای قرار داریم، افزود: از سویی با هجمه‌های خارجی نیز مواجه هستیم که می‌طلبد تا با دولت همراه و در رفع مشکلات مردم قدمی برداریم.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه دشمن از ضربات جبهه مقاومت دچار آسیب شده است، ابراز داشت: اقدامات رژیم صهیونیستی با پشتیبانی آمریکا در قبال ایران با حضور جبهه مقاومت منجر به شکست و انزوای دشمن در بعد جهانی شده است.

مطیعی به سالروز درگذشت شهید آیت الله مدرس و روز مجلس اشاره و تصریح کرد: انتظار می‌رود نمایندگان مجلس رسیدگی به معیشت مردم را در اولویت قرار داده و برای کاهش فشار اقتصادی مردم مثبت و سازنده وارد عرصه مجلس شوند.

وی به روز نیروی دریایی و شهادت امیر دریادار محمد ابراهیم همتی اشاره و اضافه کرد: تجلیل از این شهید بزرگوار و همچنین تبیین راه و مسلک ایشان باید در اولویت واقع شود.