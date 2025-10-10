به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر آدینه در خطبه های نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلی امیر المومنین با بیان اینکه رژیم اسراییل می خواست تا با شکست مردم غزه سرزمین آن ها را تصاحب کند، ابراز داشت: مقاومت و ایستادگی مردم غزه باعث شد تا هیچ‌یک از اهداف صهیونیست ها محقق نشود.

وی با بیان اینکه اسراییل در جنگ غزه شکست خورده است، افزود: عقب نشینی اسراییل از غزه نشانه شکست دشمن و پیروزی حماس است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه دشمن از رسیدن به اهداف خود در نوار غزه بعد از دو سال جنگ ناکام مانده است، ابراز داشت: این نتیجه ایمان و توکل به خدای متعال و مقاومت و ایستادگی خود مردم غزه است.

مطیعی با بیان اینکه دشمن با طرح مکانیسم ماشه و اسنپ بک به دنبال برهم زدن آرامش بازار است، تصریح کرد: برای گذار از این توطئه دشمنان تنها راه حل همراهی و رعایت انصاف در همه بخش های مختلف جامعه است.

وی با بیان اینکه دشمن هیچ گاه چشم دیدن موفقیت و دستاوردهای و استقلال کشور ما را نداشته است، افزود: بازگشت این تحریم ها از همین دشمنی آن ها ناشی می شود که باید با وحدت رویه استکبار را از رسیدن به اهداف خودشان مایوس ساخت.