به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالله حاجی صادقی ظهر پنجشنبه در همایش طلاب و روحانیون بسیجی استان مرکزی اظهار کرد: دشمنان انقلاب اسلامی با به‌کارگیری سناریوهای هدفمند در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای درصدد خدشه‌دار کردن انسجام ملی و ایجاد گسست در بافت اجتماعی کشور هستند.

وی افزود: روشنگری دقیق و قابل درک درباره تحرکات دشمن و آثار آن بر افکار و آینده نوجوانان و جوانان، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام حاجی صادقی تصریح کرد: مواجهه اثربخش با این جریان، مستلزم هوشیاری مداوم و اتخاذ رویکردی آگاهانه و مسئولانه است.

وی ادامه داد: روحانیون و نهادهای فرهنگی مسئولیتی خطیر بر عهده دارند تا با ارتقای سطح آگاهی و بصیرت جامعه زمینه تداوم آگاهانه و عمیق مسیر انقلاب اسلامی توسط نسل آینده را فراهم کنند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: دشمنان جمهوری اسلامی با بهره‌گیری از روش‌های انحرافی فکری و ترویج اختلاف، در پی تضعیف وحدت و خدشه‌دار کردن انسجام نظام اسلامی هستند.

وی افزود: در چنین شرایطی، روحانیت، پاسداران و تمامی دلسوزان انقلاب اسلامی موظفند با شناخت دقیق تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، تهدیدهای موجود را به‌درستی شناسایی کرده و برای مقابله مؤثر با آن‌ها اقدام کنند.

حجت‌الاسلام حاجی صادقی گفت: حضور مؤثر روحانیت در تبیین معارف اسلامی و مواجهه با جریان‌های ضدانقلابی، نقش مهمی در تقویت باورهای دینی و افزایش امید و اعتماد عمومی دارد.

وی تصریح کرد: دشمنان پس از شکست در میدان‌های نظامی، تمرکز خود را به عرصه جنگ شناختی و اقدامات فرهنگی و تبلیغاتی معطوف کرده‌اند.

حجت‌الاسلام حاجی صادقی ادامه داد: مقابله با این رویکرد، مستلزم برنامه‌ریزی منسجم در حوزه‌های آموزش، فرهنگ و رسانه است.

وی با بیان اینکه وحدت و آگاهی‌بخشی، کلید خنثی‌سازی توطئه‌های ضدملت است افزود: شناخت دقیق اهداف و برنامه‌های دشمن، مسیر خنثی‌سازی این طراحی‌ها را هموار می‌کند.