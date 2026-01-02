رحیمی: وحدت جبهه مقاومت با صبر در قضاوت تقویت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ساوه با اشاره به سیره انقلابی آیت‌الله مصباح یزدی و شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: این شخصیت‌ها در طول زندگی فردی و مسئولیت‌های اجتماعی خود همواره تابع ولایت و قانون بودند و در مواجهه با اختلافات، به‌جای جنجال و هیاهو، بر انجام تکلیف و مأموریت تمرکز داشتند.

وی با تبیین ویژگی‌های «برادر ایمانی» در کلام امیرالمؤمنین علی (ع)، بر ضرورت قانون‌مداری، انصاف، صبر در قضاوت و صداقت عملی در رفتار فردی و اجتماعی تأکید کرد و افزود: عدالت، بردباری و شنیدن توضیح طرف مقابل از ارکان مدیریت اسلامی است.

حجت الاسلام رحیمی افزود: این رویکرد به‌وضوح در سیره مدیریتی شهید سلیمانی دیده می‌شد به‌گونه‌ای که در مدیریت جبهه مقاومت، از شتاب‌زدگی در قضاوت پرهیز می‌کرد و به نیروها فرصت توضیح می‌داد که همین امر موجب تقویت وحدت و انسجام شد.

امام جمعه ساوه با اشاره به فرمایش امام علی (ع) «لا یُدْلِی بِحُجَّةٍ حَتّی یَأْتِیَ قاضِیاً» گفت: مؤمن واقعی در مطالبه حق، اهل جنجال نیست و پیش از طی مسیر قانونی و قرار گرفتن در جایگاه داوری، به اقامه دلیل نمی‌پردازد، رویکردی که هم نشانه پایبندی به قانون است و هم موجب حفظ کرامت و آبروی افراد می‌شود.

وی همچنین با اشاره به روحیه بردباری و شکرگزاری در سیره شهید سلیمانی و آیت‌الله مصباح یزدی بیان کرد: شهید سلیمانی با وجود سال‌ها حضور در میدان‌های سخت نبرد و تحمل جراحات متعدد، اهل شکایت و گلایه نبود و آیت‌الله مصباح نیز در برابر تهمت‌ها و فشارها، صبورانه ایستادگی کرد.

حجت‌الاسلام رحیمی با تأکید بر هماهنگی گفتار و کردار اظهار کرد: صدق عملی عامل اصلی نفوذ در دل‌هاست و محبوبیت شهید سلیمانی و ماندگاری شخصیت آیت‌الله مصباح یزدی نتیجه همین هماهنگی میان قول و عمل بود.

وی تصریح کرد: باید میان اعتراض درون‌گفتمانی که در چارچوب ملی و داخلی شکل می‌گیرد و اغتشاشاتی که از بیرون مرزها هدایت و مدیریت می‌شود، تفاوت قائل شد، چراکه تجربه نشان داده جریان‌های معاند خارجی به‌طور آشکار از اغتشاش‌ها حمایت و استقبال می‌کنند.

