امام جمعه قصرشیرین: وحدت و گذشت، ضامن مقابله با دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حامد آرمند در خطبه‌های نماز جمعه قصرشیرین با تبیین جایگاه تقوا در رشد معنوی و اجتماعی امت اسلامی، اظهار کرد: تقوا یک توصیه صرفاً اخلاقی نیست، بلکه نسخه قطعی اصلاح جامعه و عامل اصلی نجات انسان از لغزش‌هاست. به گفته وی، هرگاه جامعه از این مسیر فاصله بگیرد، زمینه سقوط و بروز مشکلات فراهم می‌شود.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم که معیار هدایت و ضلالت را به‌روشنی بیان می‌کند، افزود: بنابر وعده الهی، زمانی که خداوند بخواهد بنده‌ای را در مسیر هدایت قرار دهد، ظرفیت روحی و شرح صدر به او عطا می‌کند. انسانی که دل گشاده و ظرفیت بالا دارد، استعداد پذیرش هدایت و دوری از لغزش‌ها را پیدا می‌کند.

امام جمعه قصرشیرین ادامه داد: هنگامی که انسان از مسیر حق فاصله می‌گیرد، دل او تنگ و بی‌ظرفیت می‌شود و کوچک‌ترین ناملایمتی می‌تواند او را به واکنش‌های تند و رفتارهای نادرست بکشاند. امروز نمونه‌های فراوانی از این تنگ‌نظری در روابط خانوادگی، اجتماعی و حتی عرصه سیاست مشاهده می‌شود.

حجت‌الاسلام آرمند با اشاره به سیره پیامبران الهی تصریح کرد: زندگی پیامبر اعظم (ص) سرشار از درس صبر و سعه‌صدر است. در قرآن نیز هنگامی که خداوند نعمتی را بر پیامبر (ص) یادآور می‌شود، بالاترین نعمت را «شرح صدر» معرفی می‌کند. این گشایش قلبی، سرمایه‌ای است که رهبران الهی را در برابر ناملایمات مقاوم نگه می‌دارد.

وی با ذکر نمونه‌ای از جایگاه والای امیرالمؤمنین (ع) نیز گفت: صبر بی‌نظیر حضرت علی (ع) پس از رحلت پیامبر (ص) نتیجه همین شرح صدر بود. ایشان برای جلوگیری از تفرقه در امت اسلامی سخت‌ترین شرایط را تحمل کرد و این خود نشانه استحکام روحی و اتکای او به خداوند بود.

اختلافات، بسترساز نفوذ دشمن

خطیب جمعه قصرشیرین در ادامه با تأکید بر اینکه جامعه امروز بیش از هر زمان به روحیه سعه‌صدر و مهار اختلافات نیازمند است، اظهار کرد: متأسفانه گاهی اختلافات کوچک خانوادگی، سیاسی و مذهبی به دشمنی و شکاف عمیق تبدیل می‌شود و این همان چیزی است که دشمنان انقلاب برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند.

وی با هشدار نسبت به تلاش بدخواهان برای بزرگ‌نمایی اختلافات قومی و مذهبی افزود: همه ما اعم از مردم، نخبگان، جریان‌های سیاسی، شیعه و سنی وظیفه داریم با بزرگ‌کردن دل‌ها، عبور از حواشی و مدیریت اختلافات، اجازه ندهیم انسجام ملی آسیب ببیند.

امام جمعه قصرشیرین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س) بیان کرد: مادران و همسران شهدا ادامه‌دهندگان راه ام‌البنین (س) هستند؛ زنانی که با صبر، فداکاری و ولایت‌مداری، از آرمان‌های شهیدان و انقلاب پاسداری کرده‌اند و ملت ایران قدردان تلاش آنان است.

وی همچنین با پرداختن به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب، یادآور شد: رهبری تأکید کردند که در برابر دشمن باید متحد و همدل بود. اختلافات داخلی، چه میان شیعه و سنی و چه میان نیروهای انقلاب، واقعیتی است که جز تقویت دشمن نتیجه‌ای ندارد و نباید اجازه داد برخی تنگ‌نظری‌ها فضای کشور را ملتهب سازد.

حجت‌الاسلام آرمند خاطرنشان کرد: خون شهدا برای امنیت و وحدت ملت ریخته شده و شایسته نیست عده‌ای با کینه‌ورزی یا نگاه‌های محدود، این سرمایه عظیم را تحت‌الشعاع قرار دهند. به تعبیر وی، دشمن در کمین شکاف‌ها نشسته و هرگونه اختلاف را فرصتی برای نفوذ قلمداد می‌کند.

در پایان خطبه‌ها، امام جمعه قصرشیرین ضمن دعوت مردم و مسئولان به همدلی، گذشت و تقویت روحیه شرح صدر، گفت: اگر جامعه بر پایه تقوا، ظرفیت‌پذیری و وحدت حرکت کند، هیچ قدرتی توان رویارویی با ملت ایران را نخواهد داشت.

وی همچنین با قدردانی از تلاش‌های فرماندار و مجموعه بهداشت و درمان شهرستان و حضور سه پزشک متخصص قلب، داخلی و اطفال در کادر درمان قصرشیرین، به کمبود جدی متخصص بیهوشی اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود با پیگیری مستمر مسئولان، این مشکل نیز در آینده نزدیک برطرف شود.