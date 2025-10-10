به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حامد آرمند امام جمعه شهرستان قصرشیرین در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به تحولات اخیر منطقه و توافق آتش‌بس در غزه، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی امروز در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار دارد و پذیرش آتش‌بس از سوی این رژیم، نقطه عطفی تاریخی و پیروزی راهبردی برای حماس و جبهه مقاومت به شمار می‌رود.

وی افزود: این پذیرش به روشنی نشان می‌دهد که نه تنها مقاومت فلسطین پابرجا مانده، بلکه توانسته شروط خود را بر دشمن تحمیل کند. این رخداد در واقع اعتراف رسمی رژیم صهیونیستی به شکست سیاست‌های تهاجمی و اشغال‌گرانه خود است.

امام جمعه قصرشیرین با تحلیل ابعاد نظامی این اتفاق تصریح کرد: پذیرش آتش‌بس از سوی طرفی که ادعای برتری کامل نظامی داشت، به معنای ناکامی در رسیدن به اهداف اصلی جنگ است. اهدافی همچون نابودی کامل حماس، آزادی همه اسرا و ایجاد امنیت مطلق برای شهرک‌های صهیونیستی هیچ‌کدام محقق نشد و این یعنی شکست آشکار رژیم صهیونیستی.

آرمند ادامه داد: طولانی شدن جنگ و شدت جنایت‌ها سبب تحمیل هزینه‌های سنگین انسانی، سیاسی و اقتصادی بر این رژیم شد. فشار افکار عمومی جهانی، اعتراضات گسترده در داخل سرزمین‌های اشغالی و تلفات سنگین نظامی ارتش صهیونیستی، دولت نتانیاهو را مجبور به عقب‌نشینی و توقف جنگ کرد.

وی با بیان اینکه این توافق، نشانه شکست سرویس‌های اطلاعاتی غرب و ارتش رژیم صهیونیستی است، گفت: آن‌ها در ایجاد شکاف در صفوف مقاومت ناکام ماندند و امروز مقاومت فلسطین پس از دو سال جنگ طاقت‌فرسا، همچنان توان وارد آوردن تلفات سنگین به دشمن را دارد.

خطیب جمعه قصرشیرین تأکید کرد: امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی ناچار شده‌اند با گروه‌هایی پای میز مذاکره بنشینند که پیش‌تر وعده نابودی‌شان را داده بودند. دشمنی که در میدان نبرد شکست خورده، اکنون می‌خواهد با حرکات نمایشی و تبلیغات رسانه‌ای، این واقعیت را وارونه جلوه دهد و شکست خود را پیروزی بنامد، اما این ترفندی مضحک و بی‌ثمر است.

آرمند با اشاره به آمار فاجعه‌بار جنایات صهیونیست‌ها اظهار داشت: در دو سال گذشته، با حمایت مستقیم آمریکا و کشورهای غربی و همراهی برخی دولت‌های منطقه، بیش از ۷۰ هزار انسان بی‌گناه در غزه به شهادت رسیده‌اند و حدود ۲۸۰ هزار خانه و مرکز عمومی تخریب شده است. با این حال، رژیم صهیونیستی جز ویرانی و جنایت هیچ دستاوردی نداشته و در عرصه نظامی، سیاسی و اخلاقی شکست خورده است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ هوشیاری در مرحله پس از آتش‌بس خاطرنشان کرد: در این مرحله حساس، تدابیر ویژه در مذاکرات و نحوه بازتاب رسانه‌ای بسیار مهم است. حماس تا کنون در هر دو عرصه نظامی و سیاسی عملکردی موفق داشته و باید همچنان بر اصل بی‌اعتمادی به دشمن بدعهد پایبند بماند. مقاومت و مردم غزه باید آماده پاسخ قاطع به هرگونه تجاوز احتمالی باشند.

امام جمعه قصرشیرین همچنین در بخش دوم خطبه‌ها با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: نبود نظارت مؤثر بر بازار، موجب افزایش مشکلات معیشتی مردم شده است و کنترل دقیق قیمت‌ها، یکی از ضروری‌ترین اقداماتی است که دولت باید به آن توجه جدی نشان دهد.

وی افزود: امروز مردم از نوسانات قیمتی و گرانی کالاهای اساسی رنج می‌برند و انتظار دارند دستگاه‌های مسئول با نظارت دقیق‌تر و برخورد قاطع با سودجویان، آرامش را به بازار بازگردانند. حمایت از اقشار ضعیف باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی دولت باشد تا فشار معیشتی بر دوش خانواده‌ها کاهش یابد.

آرمند در پایان سخنان خود ضمن گرامیداشت صبر و استقامت ملت فلسطین، خاطرنشان کرد: تجربه غزه نشان داد که پیروزی از آنِ کسانی است که در مسیر حق و مقاومت ایستاده‌اند و در برابر ظلم و تجاوز سر فرود نمی‌آورند. ملت ایران نیز با تکیه بر ایمان، وحدت و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، از هر بحران و تحریم با عزت عبور خواهد کرد.