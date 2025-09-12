به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمدعلی ساداتی در خطبههای نماز جمعه این هفته با تبریک و درود بر پیامبر اکرم (ص) و اهلبیت عصمت و طهارت (ع)، نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی توصیه کرد و گفت: بر اساس روایت امام باقر (ع)، کمال حقیقی در سه محور خلاصه میشود؛ شناخت عمیق دین، صبر در سختیها و تقدیر معیشت.
وی در ادامه با تبیین این حدیث افزود: دینشناسی عمیق تنها به معنای دانستن ظواهر احکام نیست، بلکه باید اصول اعتقادی، معادشناسی، حکمت و رحمت الهی، علت بعثت پیامبران و حلال و حرامهای شرعی را بشناسیم. امام جمعه سرپلذهاب تأکید کرد: جوانان بیش از همه نیازمند آشنایی عمیق با دین هستند تا در برابر شبهات و لغزشها مصون بمانند.
حجت الاسلام ساداتی دومین رکن کمال را «صبر در دشواریها» دانست و توضیح داد: صبر به معنای بیحرکتی و سکون نیست، بلکه نوعی مدیریت رفتار در برابر مشکلات و ناملایمات است؛ چه در برابر آنچه که انسان از روی غریزه دوست دارد ولی شرع اجازه نمیدهد، و چه در برابر مصیبتها و مشکلات زندگی. وی یادآور شد: بیاحترامی به والدین و بیتابی در سختیها، نشانه بیصبری است که عواقب دنیوی و اخروی دارد.
امام جمعه سرپلذهاب در بخش دیگری از خطبهها به موضوع «تقدیر معیشت» پرداخت و اظهار داشت: زندگی باید بر اساس حساب و کتاب و پرهیز از اسراف باشد. قناعت و صرفهجویی باید در خانوادهها نهادینه شود و نباید به بهانه تغییر مد یا تنوعطلبی دچار ولخرجیهای بیمورد شویم.
وی در ادامه با اشاره به روایت امام صادق (ع) درباره تقوا گفت: تقوا یعنی آنکه انسان در جایی که خداوند دستور داده حاضر باشد و در جایی که خداوند نهی کرده، حضور نداشته باشد. به گفته وی، پیشقدم بودن در کارهای خیر، کمک به نیازمندان و پرهیز از مجالس گناه از نشانههای عملی تقواست.
امام جمعه سرپلذهاب همچنین به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رئیسجمهور و هیئت دولت اشاره کرد و افزود: رهبری راه خروج از فضای تعلیق پس از جنگ ترکیبی دشمن را «کار و تلاش دولت» و «تقویت روحیه مردم» دانستند. وی با قدردانی از سفرهای استانی رئیسجمهور و استاندار کرمانشاه گفت: این حضور میدانی باید منجر به تصمیمات عملی و پیگیری مصوبات شود.
حجت الاسلام ساداتی رسانهها و نخبگان را نیز به بازتاب نقاط قوت کشور دعوت کرد و تصریح کرد: در کنار پذیرش ضعفها، باید دستاوردها و پیشرفتهای نظام اسلامی نیز برای مردم تبیین شود.
وی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به سالروز امضای قرارداد ننگین سازش میان سازمان آزادیبخش فلسطین و رژیم صهیونیستی، این اقدام را خیانت به آرمان فلسطین دانست و افزود: همان رژیم کودککش امروز نیز آشکارا میگوید فلسطین را به رسمیت نمیشناسد و به توسعه شهرکسازی ادامه میدهد.
امام جمعه سرپلذهاب به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به قطر و غزه اشاره کرد و بیان داشت: این وقایع نشان میدهد اتکای برخی کشورها به آمریکا و غرب نتیجهای جز ناامنی ندارد. به گفته وی، تلهگذاریهای سیاسی و مذاکرات فریبنده آمریکا و اسرائیل نباید امت اسلامی را از مسیر مقاومت منحرف کند.
وی با تجلیل از ایستادگی مردم فلسطین و مقاومت غزه گفت: امروز بیداری جهانی علیه رژیم صهیونیستی شکل گرفته و بیش از ۵۰ کشور در قالب ناوگان صلح به حمایت از مردم غزه برخاستهاند. این حمایتها مقدمه زوال و نابودی رژیم صهیونیستی است.
حجت الاسلام ساداتی در پایان با اشاره به برگزاری جشنهای هفته وحدت در سرپلذهاب گفت: توجه به مسئله فلسطین باید محور وحدت امت اسلامی باشد و نباید اجازه داد کشتار مردم بیگناه غزه به امری عادی در نگاه ملتها تبدیل شود.
