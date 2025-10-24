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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۱۳

امام جمعه سروآباد: نماز نوری در چهره انسان و سدی در برابر گناه است

امام جمعه سروآباد: نماز نوری در چهره انسان و سدی در برابر گناه است

سروآباد - امام جمعه سروآباد با تأکید بر جایگاه رفیع نماز در زندگی مؤمنان گفت: نماز، چهره انسان را نورانی کرده و او را از لغزش و گناه بازمی‌دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سیدعبدالقادر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجد جامع سروآباد با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد، با اشاره به اهمیت تقوا و پرهیزکاری اظهار کرد: ای مردم، شما و خود را به رعایت تقوا و پرهیز از گناه سفارش می‌کنم بنابراین انسان مؤمن باید در کنار عبادت و بندگی خداوند، در کسب و کار خود نیز به دنبال روزی حلال باشد و از هرگونه درآمد شبهه‌ناک یا حرام دوری کند.

وی افزود: نماز نه‌تنها عبادتی فردی بلکه مدرسه‌ای برای تهذیب نفس و تربیت اجتماعی است بلکه انسان نمازگزار در پرتو ارتباط مداوم با خداوند، به نوری درونی دست می‌یابد که او را از زشتی‌ها و لغزش‌ها بازمی‌دارد.

امام جمعه سروآباد با بیان اینکه رعایت تقوا و پاکی در معاش و روابط اجتماعی، جامعه را از فساد و بی‌عدالتی دور می‌سازد، تأکید کرد: اگر هر فرد مسلمان در زندگی روزمره خود به تقوا پایبند باشد، بسیاری از مشکلات اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی جامعه برطرف خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و لزوم صبر و قناعت، گفت: کسب روزی حلال و تلاش برای معاش خانواده، عبادتی بزرگ است و مؤمن واقعی کسی است که در کنار نماز و عبادت، در تلاش و کار خود نیز رضای خدا را در نظر بگیرد.

حسینی در پایان سخنان خود از نمازگزاران خواست تا با حضور پرشور در نمازهای جماعت و جمعه، روح وحدت، همدلی و ایمان را در جامعه تقویت کنند و با عمل به آموزه‌های دینی، چهره‌ای درخشان از اسلام و اخلاق اسلامی به نمایش بگذارند.

کد مطلب 6632748

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