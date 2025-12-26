  1. استانها
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۰۱

امام جمعه خلیل‌آباد: جنگ روایت‌ها اولویت امروز جامعه است

خلیل آباد- امام جمعه خلیل‌آباد گفت: جنگ روایت‌ها امروز جزو اولویت‌های جامعه است و دشمن تلاش دارد مسیر زندگی، اعتقاد و فرهنگ ما را تغییر دهد؛ بنابراین باید هوشیار باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر از خلیل آباد، حجت الاسلام محمد علی دستجردی در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان خلیل آباد با اشاره به اهمیت ماه رجب و ولادت امام جواد (ع)، بر ضرورت توجه به جنگ روایت‌ها و مقابله با تلاش دشمن برای تغییر فرهنگ و سبک زندگی تأکید کرد.

امام جمعه خلیل‌آباد موضوع تورم و گرانی های سنوات اخیر در دولت‌های مختلف را مورد اشاره قرارداد و افزود: انضباط مالی و هماهنگی بودجه راهکار اصلی کاهش تورم است.

وی گفت: کارشناسان نظرات مختلفی درباره بودجه دارند، اما اگر هماهنگی و انضباط مالی رعایت نشود، تورم و کسری بودجه در سال آینده ادامه خواهد داشت لذا دولت و مجلس باید با چکش‌کاری دقیق، بودجه را اصلاح کنند.

دستجردی با بیان اینکه همه دولت‌ها از ابتدای انقلاب در مهار تورم ناکام بوده‌اند، اظهار کرد: عمل سلیقه‌ای و نبود انسجام در اجرای قوانین اقتصادی باعث افزایش تورم شده است و تنها راه کاهش تورم، پایبندی به انضباط مالی و برنامه‌ریزی دقیق است.

امام جمعه خلیل آباد همچنین با اشاره به ایام‌البیض و برگزاری مراسم اعتکاف گفت: مساجد برای اعتکاف آماده هستند و ثبت‌نام گسترده‌ای انجام شده است لذا نباید به دلیل مشکلات مالی از این فرصت معنوی غفلت کنیم و خیرین کمک لازم را داشته باشند.

