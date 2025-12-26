به گزارش خبرنگار مهر از خلیل آباد، حجت الاسلام محمد علی دستجردی در خطبههای نماز جمعه شهرستان خلیل آباد با اشاره به اهمیت ماه رجب و ولادت امام جواد (ع)، بر ضرورت توجه به جنگ روایتها و مقابله با تلاش دشمن برای تغییر فرهنگ و سبک زندگی تأکید کرد.
امام جمعه خلیلآباد موضوع تورم و گرانی های سنوات اخیر در دولتهای مختلف را مورد اشاره قرارداد و افزود: انضباط مالی و هماهنگی بودجه راهکار اصلی کاهش تورم است.
وی گفت: کارشناسان نظرات مختلفی درباره بودجه دارند، اما اگر هماهنگی و انضباط مالی رعایت نشود، تورم و کسری بودجه در سال آینده ادامه خواهد داشت لذا دولت و مجلس باید با چکشکاری دقیق، بودجه را اصلاح کنند.
دستجردی با بیان اینکه همه دولتها از ابتدای انقلاب در مهار تورم ناکام بودهاند، اظهار کرد: عمل سلیقهای و نبود انسجام در اجرای قوانین اقتصادی باعث افزایش تورم شده است و تنها راه کاهش تورم، پایبندی به انضباط مالی و برنامهریزی دقیق است.
امام جمعه خلیل آباد همچنین با اشاره به ایامالبیض و برگزاری مراسم اعتکاف گفت: مساجد برای اعتکاف آماده هستند و ثبتنام گستردهای انجام شده است لذا نباید به دلیل مشکلات مالی از این فرصت معنوی غفلت کنیم و خیرین کمک لازم را داشته باشند.
نظر شما