به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدعلی دستجردی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان خلیلآباد، با گرامیداشت ولادت امام محمد باقر (ع) و میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)، اظهار کرد: در صورت نبود این بارشها، بسیاری از زمینهای کشاورزی منطقه با کمبود آب مواجه بودند، اما بارندگیهای اخیر کمک شایانی به کشاورزان و باغداران کرد و موجب شد نیازی به روشن کردن چاهموتورهای کشاورزی برای آبیاری مزارع نباشد.
امام جمعه خلیلآباد با تأکید بر ضرورت شکرگزاری نعمتهای الهی افزود: نعمتهای خداوند بیشمار است و بر ما واجب است قدر این الطاف الهی را بدانیم و شکرگزار باشیم.
وی با اشاره به آغاز ماه رجب، ولادت امام محمد باقر (ع) و میلاد حضرت عیسی (ع) تصریح کرد: تقوا انسان را از لغزشها حفظ میکند و دعا موجب آرامش در زندگی میشود. وی لیلهالرغائب را از مناسبتهای مهم این ماه برشمرد و ماههای رجب، شعبان و رمضان را «بهار سال معنوی» دانست.
دستجردی با تأکید بر اهمیت مبارزه با هوای نفس افزود: جهاد با نفس، جهاد اکبر است و همه اعمال انسان در پیشگاه خداوند ثبت میشود؛ بنابراین باید خود را در مسیر حق تعالی قرار دهیم.
امام جمعه خلیلآباد دوری از گناه، پرهیز از نگاه ناصواب و تقویت معنویت و تقوا را زمینهساز رسیدن انسان به کمال دانست.
وی در ادامه با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب، بزرگترین نبرد امروز را جنگ رسانهای و تبلیغاتی خواند و گفت: دشمنان با ابزار تبلیغاتی تلاش میکنند فهم و روایت خود را به جامعه تحمیل کنند و لازم است در برابر این ترفندها هوشیار باشیم.
دستجردی پنج محور اصلی مقابله با جنگ رسانهای را شامل مهندسی رسانه و داشتن نقشه و برنامه، هوشیاری فعالان رسانهای و پرهیز از غفلت، نظارت دقیق مدیران بر مبنای اطلاعات علمی، شناخت برنامهها و سناریوی دشمن و همچنین مشارکت همگانی در میدان رسانهای عنوان کرد و افزود: جنگ رسانهای تماشاچی ندارد و همه در این میدان رزمنده هستند.
امام جمعه خلیلآباد همچنین به مشکلات اقتصادی و گرانیهای اخیر اشاره کرد و گفت: تصور اینکه صرفاً وجود کالا در بازار با قیمتهای بالا کافی است، نادرست بوده و بخشی از جنگ رسانهای محسوب میشود.
وی در پایان خواستار نظارت جدی مسئولان بر بازار و اتخاذ تدابیر مؤثر برای کنترل تورم شد.
نظر شما