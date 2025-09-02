به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه نشست برنامه ریزی برای هفته وحدت در بندرلنگه برگزار و راهکارهای عملی برای برگزاری باشکوه مراسم هفته وحدت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر کیخا امام جمعه بندرلنگه در این نشست با تأکید بر اهمیت استراتژیک هفته وحدت اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نمایش قدرت وحدت امت اسلامی هستیم تا دشمنان بدانند هیچ توطئه‌ای نمی‌تواند میان مسلمانان تفرقه ایجاد کند.

وی همچنین بر لزوم بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های فرهنگی، رسانه‌ای و مردمی برای ترویج پیام وحدت تأکید کرد و خواستار مشارکت فعال تمامی دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌های این هفته شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر کیخا این ایام را فرصتی ارزشمند برای تقویت همبستگی و هم‌گرایی در جامعه اسلامی توصیف کرد.