تاجرنیا: اتحاد و همدلی روزهای خوشی را برای استقلال رقم می زند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال، علی تاجرنیا امروز شنبه ۵ مهر با حضور در ورزشگاه شهید مرغوبکار از تمرینات تیم ب این باشگاه بازدید کرد.

تاجرنیا در جمع بازیکنان گفت: شاید برخی مخالف تشکیل تیم ب بودند، اما این اقدام با هدف پشتوانه‌سازی و تقویت آینده استقلال صورت گرفت. اگر بازیکنان تا نیم‌فصل عملکرد درخشانی داشته باشند، حتی شش نفر از آن‌ها می‌توانند به تیم بزرگسالان راه یابند.

وی با اشاره به استقرار تیم ب در استان سیستان و بلوچستان افزود: انتخاب زاهدان برای جلب توجه به ظرفیت‌های آن منطقه بود. مطمئنم در آنجا از حمایت پرشور هواداران برخوردار خواهیم شد و این موضوع فرصت بزرگی برای بازیکنان است.

سرپرست مدیرعاملی استقلال همچنین تأکید کرد که باشگاه نگاه ویژه‌ای به تیم ب دارد و تمامی حمایت‌های لازم را انجام خواهد داد: اتحاد و همدلی میان تیم اصلی و تیم ب می‌تواند روزهای خوشی برای استقلال رقم بزند.

تاجرنیا حضور پیشکسوتان در کادر فنی را ارزشمند دانست و گفت: رضا رجبی با تجربه و دانش بالا و محمد نوری به‌عنوان چهره محبوب هواداران، پشتوانه بزرگی برای تیم ب هستند.

در ادامه، کاپیتان تیم ب استقلال از حمایت‌های مدیران باشگاه و هلدینگ خلیج فارس قدردانی کرد و قول داد بازیکنان با نتایج درخشان پاسخ این اعتماد را بدهند.

رضا رجبی، سرمربی تیم ب، نیز اقدام باشگاه در تشکیل این تیم در زاهدان را اقدامی مثبت و بی‌سابقه دانست که علاوه بر رشد فوتبال، می‌تواند به دور نگه داشتن جوانان از آسیب‌های اجتماعی کمک کند.

محمد نوری، مدیر فنی تیم ب، هم نگاه آینده‌نگر تاجرنیا را ستود و گفت: او در مدت کوتاه مدیریت خود اقدامات بزرگی در استقلال و رشته‌های دیگر همچون بسکتبال، والیبال، هندبال و فوتسال انجام داده‌اند که جای قدردانی دارد.