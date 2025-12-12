امام جمعه دشتی: مسئولان در زمینه تعرفه صادرات گوجه فرنگی تجدیدنظر کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در نماز جمعه خورموج با تبریک ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و با اشاره به آیه ۹۷ سوره نحل اظهار کرد: ملاک ارزش انسان، جنسیت و جایگاه اجتماعی نیست و زن همانند مرد می‌تواند به عالی‌ترین مراتب معنوی و انسانی برسد.

وی اضافه کرد: نمونه کامل این حقیقت، حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها است؛ بانویی که در همه شئونات انسانی، اخلاقی، اجتماعی و الهی درخشید و حتی برترین مردان و زنان عالم، در برابر عظمت او سر تعظیم فرود می‌آورند.

امام جمعه دشتی با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمایت از دولت و رئیس‌جمهور تصریح کرد: پیام مهم توصیه مکرر رهبری در حمایت از دولت‌ها این است که: همه ما بدانیم مسیر اداره کشور تنها با همکاری، همدلی، ثبات و با «اتحاد مقدس» ادامه پیدا می‌کند؛

وی ادامه داد: اگر نقدی هست باید در یک چارچوب منطقی و اصلاح‌گرانه بیان شود. کشور در شرایطی بسیار حساس و تاریخی، در «جنگ احزاب» قرار دارد. دشمنان این کشور و مردم و انقلاب، دست به دست هم داده و عزم خود را جزم کرده‌اند تا ملت مستقل و مقتدر ایران را به زانوی تسلیم درآورند.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، هر اختلاف غیرسازنده، هر تفرقه و هر شتاب‌زدگی در بیان نقدها، می‌تواند به فرصت دشمن تبدیل شود. تنها راه عبور از این چالش‌ها، اطاعت از رهنمودهای رهبر عزیزمان و توجه به منویات معظم له است.

زاهددوست ادامه داد: در این مسیر، همه آحاد ملت، نخبگان، رسانه‌ها و مسئولان، موظف‌اند با همدلی، تدبیر و رعایت انصاف، حول محور رهبر حکیم انقلاب با حمایت از دولت کشور را از گردنه‌های سخت عبور دهند و اجازه ندهند که دشمنان از هر شکاف کوچک، برای ضربه زدن بهره‌برداری کنند.

وی افزود: ۲۵ آذر روز پژوهش، یادآور این حقیقت است که پیشرفت علمی کشور با تحقیق عمیق، مسئله‌محوری و پیوند دانشگاه با نیازهای واقعی جامعه امکان‌پذیر است.

امام جمعه دشتی اضافه کرد: پژوهش زمانی ارزشمند است که گره‌ی از مشکلات مردم بگشاید و مسیر رشد علمی، اقتصادی و فرهنگی کشور را هموار کند؛ این همان مطالبه‌ی جدی رهبر معظم انقلاب از دانشگاه‌هاست.

وی با تبریک روز حمل و نقل بیان کرد: حمل‌ونقل کارآمد، شریان حیاتی توسعه و پیشرفت کشور است و باید همواره مورد حمایت و برنامه‌ریزی دقیق مسئولان قرار گیرد.حمل‌ونقل ایمن و منظم، هم زندگی روزمره مردم را آسان می‌کند، و هم پایه‌ای محکم برای پیشرفت اقتصادی و رفاه جامعه فراهم می‌آورد.

وی با تأکید بر لزوم کاهش تعرفه و تسهیل صادرات گوجه فرنگی، همراه با سیاست‌های حمایتی، گفت: یکی از مشکلات جدی کشاورزان کشور، تعرفه‌های بالای صادرات گوجه فرنگی و موانع قانونی بر سر راه صادرات محصولات است.

زاهددوست تصریح کرد: این تعرفه‌ها باعث شده است که کشاورزان متحمل ضرر مالی سنگین شوند و تصمیمات نادرست و غیر کارشناسی اقتصادی، حاصل دسترنج آنان را تهدید می‌کند.

وی ادامه داد: کشاورزان ستون اصلی تولید و امنیت غذایی کشور هستند. لذا مسئولان باید در حمایت از این قشر زحمتکش وارد عمل شوند.

امام جمعه دشتی تأکید کرد: نظارت بر تعرفه‌ها و تسهیل صادرات، همراه با سیاست‌های حمایتی، باید در دستور کار دولت قرار گیرد، تا کشاورزان بیش از این آسیب نبینند.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایط موجود، مسئولان کشور باید در زمینه تعرفه صادرات گوجه فرنگی تجدیدنظر کنند و وضعیت دشوار کشاورزان را درک نمایند.

وی ادامه داد: کشاورزان بسیاری از ملزومات کشاورزی مانند بذر و کود خود را با ارز آزاد و بدون حمایت دولت خریداری کرده‌اند حال در این شرایط سخت، دولت باید وضعیت دشوار کشاورزان را درک نماید.