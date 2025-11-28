به گزارش خبرگزاری مهر، با تصمیم کمیته اجرایی و به منظور فراهم آوردن فرصت کافی برای ارائه نسخه نهایی و باکیفیتتر بازیها جهت ارزیابی مطلوب آکادمی داوران، تاریخ جدیدی برای پایان یافتن مرحله ارسال آثار اعلام شد.
متقاضیان شرکت در این جشنواره که پیش از این تا تاریخ ۷ آذر فرصت داشتند، اکنون میتوانند تا پایان روز ۲۰ آذرماه آثار خود را در سامانه جشنواره ثبت کنند.
این تصمیم با هدف حمایت از تولیدکنندگان و استودیوهای بازیسازی و با توجه به درخواستهای آنان برای تکمیل و ارتقای پروژههایشان به دبیرخانه یازدهمین جشنواره بازیهای ویدئویی ایران اتخاذ شده است.
دبیرخانه جشنواره بازیهای ویدئویی امیدوار است با این تمدید زمان، شاهد حضور پررنگتر نسخههای نهایی بازیها جهت سهولت داوری تخصصی در بخشهای مختلف توسط آمادمی داوران این رویداد ملی باشند.
