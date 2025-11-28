  1. فرهنگ و ادب
  2. صنایع فرهنگی
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۹

تمدید مهلت ارسال آثار به یازدهمین جشنواره بازی‌های ویدیویی ایران

تمدید مهلت ارسال آثار به یازدهمین جشنواره بازی‌های ویدیویی ایران

مهلت ارسال آثار به یازدهمین جشنواره بازی‌های ویدیویی ایران در پی استقبال گسترده و درخواست‌های مکرر جامعه بازی‌سازی کشور تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصمیم کمیته اجرایی و به منظور فراهم آوردن فرصت کافی برای ارائه نسخه نهایی و باکیفیت‌تر بازی‌ها جهت ارزیابی مطلوب آکادمی داوران، تاریخ جدیدی برای پایان یافتن مرحله ارسال آثار اعلام شد.

متقاضیان شرکت در این جشنواره که پیش از این تا تاریخ ۷ آذر فرصت داشتند، اکنون می‌توانند تا پایان روز ۲۰ آذرماه آثار خود را در سامانه جشنواره ثبت کنند.

این تصمیم با هدف حمایت از تولیدکنندگان و استودیوهای بازی‌سازی و با توجه به درخواست‌های آنان برای تکمیل و ارتقای پروژه‌های‌شان به دبیرخانه یازدهمین جشنواره بازی‌های ویدئویی ایران اتخاذ شده است.

دبیرخانه جشنواره بازی‌های ویدئویی امیدوار است با این تمدید زمان، شاهد حضور پررنگ‌تر نسخه‌های نهایی بازی‌ها جهت سهولت داوری تخصصی در بخش‌های مختلف توسط آمادمی داوران این رویداد ملی باشند.

کد خبر 6670986
زینب رازدشت تازکند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها