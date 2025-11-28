آدان و سه بازی دیگر تا حفظ سهمیه خارجی استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، آنتونیو آدان، دروازه‌بان باتجربه اسپانیایی که سابقه بازی در تیم‌ ها یی چون رئال و اتلتیکو مادرید، اسپورتینگ لیسبون و… را در کارنامه دارد، ابتدای فصل جاری با عقد قراردادی به استقلال پیوست تا جایگزین سیدحسین حسینی در ترکیب این تیم شود. با این حال، او نتوانست انتظار ها را برآورده کند و در عملکردش رضایت کادر فنی و هواداران جلب نشد. در این شرایط، حبیب فرعباسی به گلر شماره یک استقلال تبدیل شده است و توانسته رضایت استقلالی ها را به همراه داشته باشد.

با این وجود، با توجه به حضور آدان در دروازه استقلال در دیدار اخیر مقابل الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا ۲ و قانون استفاده حداقل ۶۰ درصد از بازیکنان خارجی توسط باشگاه‌ها برای حفظ سهمیه بازیکنان خارجی در فصل آینده، این دروازه‌بان تنها به سه بازی دیگر نیاز دارد تا سهمیه‌اش حفظ شود اگر تا پیش از پایان نیم فصل در سه بازی دیگر برای استقلال به میدان برود حتی در صورت جدایی اش در نیم‌فصل، استقلال لطمه‌ای بابت از دست دادن یک سهمیه بازیکن خارجی نخواهد دید.