۲ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۱۲

درخواست فرماندار گرمسار برای ایجاد بانک اطلاعاتی صنایع

گرمسار- فرماندار گرمسار بر ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی واحدهای صنعتی این شهرستان تأکید کرد و گفت: این اقدام در تقویت مدیریت سیاسی، اجتماعی و امنیتی استان مؤثر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی غروب سه شنبه در نشست با مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری سمنان در محل دفتر خود به طرح جمع آوری بانک اطلاعاتی واحدهای صنعتی اشاره کرد و اظهار داشت: هدف این اقدام شناخت ظرفیت‌ها، میزان اشتغال و وضعیت تولید است.

وی از اجرای طرح شناسنامه دار کردن واحدهای صنعتی گرمسار خبر داد و افزود: این اقدام می‌تواند در مدیریت سیاسی، اجتماعی و امنیتی استان سمنان اثر گذار شود.

فرماندار گرمسار خواستار اشراف مدیریتی و تصمیم سازی دقیق در گرمسار شد و ادامه داد: در این راستا تعامل و همراهی خوبی در شهرستان وجود دارد و همین باعث انجام تصمیم گیری مبنی بر قانون، ایجاد روند منظم و پاسخگویی شفاف در شهرستان شده است.

همتی فعال‌سازی احزاب، تشکل‌های مردم‌نهاد، سازمان‌های غیردولتی و به‌ویژه حوزه بانوان با برگزاری نشست‌های منظم و واگذاری مسئولیت به نیروهای متخصص را از برنامه‌های اولویت دار فرمانداری گرمسار عنوان کرد و افزود: این اقدامات نتایج مثبتی به همراه داشته است.

وی افزود: فرمانداری گرمسار با تکیه بر نیروهای متخصص و کارشناسان باتجربه به محور وحدت و تصمیم‌سازی شهرستان تبدیل شده است.

