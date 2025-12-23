درخواست فرماندار گرمسار برای ایجاد بانک اطلاعاتی صنایع

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی غروب سه شنبه در نشست با مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری سمنان در محل دفتر خود به طرح جمع آوری بانک اطلاعاتی واحدهای صنعتی اشاره کرد و اظهار داشت: هدف این اقدام شناخت ظرفیتها، میزان اشتغال و وضعیت تولید است.
وی از اجرای طرح شناسنامه دار کردن واحدهای صنعتی گرمسار خبر داد و افزود: این اقدام میتواند در مدیریت سیاسی، اجتماعی و امنیتی استان سمنان اثر گذار شود.
فرماندار گرمسار خواستار اشراف مدیریتی و تصمیم سازی دقیق در گرمسار شد و ادامه داد: در این راستا تعامل و همراهی خوبی در شهرستان وجود دارد و همین باعث انجام تصمیم گیری مبنی بر قانون، ایجاد روند منظم و پاسخگویی شفاف در شهرستان شده است.
همتی فعالسازی احزاب، تشکلهای مردمنهاد، سازمانهای غیردولتی و بهویژه حوزه بانوان با برگزاری نشستهای منظم و واگذاری مسئولیت به نیروهای متخصص را از برنامههای اولویت دار فرمانداری گرمسار عنوان کرد و افزود: این اقدامات نتایج مثبتی به همراه داشته است.
وی افزود: فرمانداری گرمسار با تکیه بر نیروهای متخصص و کارشناسان باتجربه به محور وحدت و تصمیمسازی شهرستان تبدیل شده است.
