۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۰

هواشناسی تهران: وزش باد شدید از عصر سه‌شنبه آلودگی را کاهش می‌دهد

تهران- مدیرکل هواشناسی استان تهران از تداوم شرایط پایدار جوی و انباشت آلاینده‌ها در پایتخت تا میانه هفته خبر داد.

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم شرایط پایدار جوی و انباشت آلاینده‌ها در پایتخت تا میانه هفته خبر داد.

مدیرکل هواشناسی استان تهران در ادامه با اشاره به بررسی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی طی پنج روز آینده اظهار داشت: آسمان استان تهران در این مدت صاف تا قسمتی ابری و گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: پیرو هشدار شماره ۷ سطح زرد آلودگی هوا مورخ ۵ آذر و هشدار شماره ۲ سطح نارنجی مورخ ۷ آذر، با تداوم پایداری و سکون نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه، به‌ویژه در مناطق پرتردد شهری، انباشت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: افزایش غلظت آلاینده‌ها می‌تواند موجب کاهش محسوس دید در سطح شهر شود و توصیه می‌کنیم گروه‌های حساس تا حد امکان از فعالیت‌های طولانی در فضای باز خودداری کنند.

خورشیدی در بخش دیگری گفت: از دوشنبه شب تا روز سه‌شنبه، در ارتفاعات و مناطق غربی استان تهران احتمال بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: از بعدازظهر سه‌شنبه در نقاطی به‌ویژه مناطق جنوبی و غربی استان افزایش سرعت باد و در برخی ساعات وزش باد شدید انتظار می‌رود که موجب کاهش تدریجی غلظت آلاینده‌های جوی خواهد شد.

    نظرات

    • سمانه DE ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 0
      پاسخ
      خداروشکر بالاخره یه خبر خوشحال کننده دادن
    • US ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 0
      پاسخ
      آلودگی تهران تا یکماه هست باران هم بیا. نهایت نیم ساعت تمیزه

