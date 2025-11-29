حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم شرایط پایدار جوی و انباشت آلاینده‌ها در پایتخت تا میانه هفته خبر داد.

مدیرکل هواشناسی استان تهران در ادامه با اشاره به بررسی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی طی پنج روز آینده اظهار داشت: آسمان استان تهران در این مدت صاف تا قسمتی ابری و گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: پیرو هشدار شماره ۷ سطح زرد آلودگی هوا مورخ ۵ آذر و هشدار شماره ۲ سطح نارنجی مورخ ۷ آذر، با تداوم پایداری و سکون نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه، به‌ویژه در مناطق پرتردد شهری، انباشت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: افزایش غلظت آلاینده‌ها می‌تواند موجب کاهش محسوس دید در سطح شهر شود و توصیه می‌کنیم گروه‌های حساس تا حد امکان از فعالیت‌های طولانی در فضای باز خودداری کنند.

خورشیدی در بخش دیگری گفت: از دوشنبه شب تا روز سه‌شنبه، در ارتفاعات و مناطق غربی استان تهران احتمال بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: از بعدازظهر سه‌شنبه در نقاطی به‌ویژه مناطق جنوبی و غربی استان افزایش سرعت باد و در برخی ساعات وزش باد شدید انتظار می‌رود که موجب کاهش تدریجی غلظت آلاینده‌های جوی خواهد شد.