به گزارش خبرنگار مهر، حبیب جهانساز شامگاه جمعه در دیدار با تجار و سرمایه‌گذاران ترکیه در رودسر اظهار کرد: قطعاً کشور ترکیه و ایران از دیر باز شرکای تجاری خوبی برای همدیگر بوده اند و این تجارت همواره پایدار بوده است.

وی افزود: بالطبع برای گیلان هم مهم است که بتواند ارتباطات مستقیمی با کشور همجوار خود ترکیه و استان وان داشته باشد.

رئیس سازمان چای کشور ادامه داد: ما علاوه بر مشترکات فرهنگی و مذهبی و زبان نقطه مشترک در زمینه چای با ترکیه داریم.

وی با اشاره به اینکه اقلیم مناطق چای خیز ما با اقلیم مناطق چای خیز ترکیه مشترک است ادامه داد: این تشابه اقلیمی از دیر باز باعث شد که ارقام کشت ما با ارقام کشت منطقه ترکیه کاملاً مشابه باشد.

رئیس سازمان چای کشور بیان کرد: ترکیه از سرانه مصرف بسیار بالایی برخوردار و این ظرفیت خوبی است که بتوانیم روی مشترکات ما تفاهمات مناسبی در زمینه تجارت چای داشته باشیم.

وی با اشاره به خصوصیت شناخته شده چای ارگانیک ایرانی در جهان گفت: ۳۲ درصد صادرات چای روانه کشور ترکیه می‌شود.

جهانساز با بیان اینکه ۹۰ درصد چای ایرانی در باغات گیلان تولید می‌شود افزود: بالغ بر ۱۸۰ کارخانه چایسازی در گیلان فعال است.

رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد: علاوه بر تولید چای در صنایع بسته بندی، فرآوری در سطح کشور چای گیلان رتبه اول را دارد که بالغ بر ۵۰ برند کارخانه با استانداردهای بهداشتی چای تولید می‌کنند.

وی بیان کرد: تجارت چای ما بخش دولتی نیست بلکه کاملاً خصوصی است که در یک بازار رقابتی تجار در حال رقابت واردات و صادرات چای هستند.

جهانساز گفت: گیلان در این زمینه می‌تواند تأمین کننده بخش زیادی از چای صادراتی کشور باشد.