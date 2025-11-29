سلمانخواه: توسعه گردشگری گیلان با ۲۵۲ پروژه شتاب گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف سلمانخواه شامگاه جمعه در دیدار با تجار و سرمایه گذاران ترکیه در رودسر بیان کرد: ایران باشکوه دارای ۴۳ هزار اثر ثبت شده ملی با تاریخ و فرهنگ عظیم دارای یک میلیون اثر شناخته شده است.

وی افزود: ۲۶ عنصر ثبت جهانی ناملموس و دارای رتبه چهارم و ۲۹ اثر جهانی ثبت ملموس در میان ۱۰ کشور برتر دارای ثبت جهانی است که آخرین ثبت جهانی دره خرم آباد است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان اظهار کرد: ۶۳ هزار زیست انسان هوشمند ثبت شده است تمدن باشکوه گیلان، تمدن املش، مارلیک رودبار و تمدن گیل دیلم است.

وی بیان کرد :۲۷۰۰ پروژه گردشگری در سراسر کشور با سرمایه گذاری ۸۵۰ هزار میلیارد تومان در دست اجرا است که از این تعداد ۲۵۲ پروژه با حجم سرمایه‌گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومان مربوط به گیلان است که از این تعداد ۵۰ هتل که ۱۳ هتل ۳ و۵ ستاره است.

سلمان خواه ادامه داد: یکی از سیاست‌های دولت ایجاد واحدهای بوم گردی برای پاسداشت آداب سنن ایران است که بیش از ۲۰۰ واحد بوم گردی در گیلان در حال فعالیت است و ۱۱۰ واحد نیز در حال اجراست.

مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گیلان اضافه کرد: ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی و کاروانسرای تی تی گوشه‌ای از تمدن ایران و گیلان است.