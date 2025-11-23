به گزارش خبرگزاری مهر، عضو گروه تألیف بسته نونگاشت فارسی پایه اول ابتدایی، درباره مبانی برنامه‌ریزی درسی، ویژگی‌های کتاب‌های جدید و نقش بسته‌های یادگیری در تقویت مهارت‌های زبانی دانش‌آموزان توضیحاتی ارائه کرد.

ملاحت نجفی عضو گروه تألیف بسته نونگاشت فارسی پایه اول ابتدایی در برنامه درسی مدرسه‌ای، مهمان برنامه زنده «مثبت آموزش» شبکه آموزش بود و درباره رویکردهای تازه در برنامه درسی فارسی سخن گفت.

نجفی با اشاره به تدوین برنامه درسی فارسی بر اساس اسناد بالادستی از جمله سند تحول بنیادین، سند ملی و شایستگی‌های پایه گفت: اهداف، مفاهیم محتوایی و مهارت‌های مورد انتظار دانش‌آموزان در هر پایه به‌طور دقیق طراحی شده است. وی گفت بر اساس این برنامه، انتظارات عملکردی در سه سطح تعریف شده تا مسیر یادگیری دانش‌آموزان روشن‌تر شود.

نجفی درباره چرایی تغییر در کتاب‌های فارسی اول ابتدایی اظهار کرد: نیازهای جدید جامعه، ضرورت تقویت مهارت‌های زبانی و حرکت از «کتاب‌محوری» به «برنامه‌محوری» از مهم‌ترین دلایل این بازنگری بوده است. به گفته وی، همه عوامل دخیل در آموزش باید نقش خود را بشناسند و براساس برنامه درسی عمل کنند.

وی در توضیح اجزای بسته نونگاشت فارسی افزود: محور اصلی، کتاب‌های «فارسی می‌خوانم» و «فارسی می‌نویسم» است. در کتاب نخست، تمرکز بر تقویت مهارت‌های شنیدن، سخن‌گفتن و خواندن است و در کتاب دوم مهارت نوشتن مدنظر قرار دارد. علاوه بر کتاب درسی، بسته شامل کتاب راهنمای معلم، کارت‌های آموزشی، رسانه‌های غیرمکتوب مانند پادکست، انیمیشن، بازی‌های تعاملی و همچنین کتاب راهنمای والدین است تا مشارکت خانواده‌ها نیز در آموزش هدفمند تسهیل شود.

آموزش از طریق بازی، نوآوری جدید در کتب درسی

نجفی یکی از نوآوری‌های مهم کتاب جدید را «آموزش از طریق بازی» عنوان کرد و گفت: در ماه نخست سال تحصیلی با طراحی چهار نقشه گنج، دانش‌آموزان در قالب فعالیت‌های گروهی، بازی و کاوشگری با نشانه‌ها و مفاهیم آشنا می‌شوند. وی تأکید کرد این رویکرد سبب افزایش انگیزه و درگیری فعال دانش‌آموزان در یادگیری می‌شود.

به گفته نجفی، توجه ویژه به ادبیات کودک از دیگر ویژگی‌های بسته نونگاشت است. شعرها و داستان‌های کودکانه، زمینه پرورش ذائقه ادبی و تقویت علاقه به کتابخوانی را فراهم می‌کند. همچنین مهارت‌های خواندن، شامل روخوانی و درک مطلب، با متن‌های متناسب با توانایی دانش‌آموزان و استانداردهای بین‌المللی تقویت شده است.

نجفی پرورش مهارت‌های فرازبانی را نیز از بخش‌های مهم کتاب معرفی کرد و توضیح داد: شناخت معنای دقیق واژه‌ها موجب تقویت دقت گفتاری، شنیداری و درک مفاهیم می‌شود. وی افزود فعالیت‌هایی نظیر «ایستگاه معنا» دانش‌آموزان را با مفهوم واژه‌نامه و استفاده از فرهنگ لغت آشنا می‌کند.

عضو گروه تألیف بسته نونگاشت فارسی در پایان یکی دیگر از ویژگی‌های کتاب را «شناسایی اختلالات زبانی» دانست و گفت: امکانات این بسته کمک می‌کند معلمان مواردی چون نارساخوانی را زودتر تشخیص دهند و یادگیری برای این دانش‌آموزان تسهیل شود.